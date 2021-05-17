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快訊／亞東醫院8確診「含住院病患」　衛生局：接觸醫護全數匡列採檢

▲▼亞東醫院。（圖／記者陳雕文攝）

▲亞東醫院。（圖／記者陳雕文攝）

記者羅婉庭、陳雕文／新北報導

針對新北市亞東醫院傳出8名確診，衛生局17日表示，對於亞東醫院的狀況全盤掌握，院方已立即作出應變措施，包括病房以分艙分流收治及只進不出方式管控，有接觸的醫護人員目前已全部匡列採檢。

亞東醫院傳6名慢性病住院病患及2看護確診，目前已匡列29名醫護進行採檢、隔離。據了解，6名住院並會是慢性病患者，長時間住在健保房。

據了解，在萬華事件爆發後，新北市各大醫院重新盤點、調查，所有病患的看護及家人有無萬華接觸史或出國史，三重聯醫昨天有一名與茶室阿姨有接觸，採檢後呈陰性，亞東醫院也在這一波調查中查出確診者。

亞東護理師透露，原本是健保房中間床的病患於12日先確診，而旁邊兩床病患先後進行採檢，分別得到二採、三採轉陽性確診的結果，而照顧該房病患的2名看護（一名台籍，另一名為越籍）也確診，整間健保房淪陷。

該護理師指出，與確診者相處超過15分鐘的護理師多達29名，14日被告知，需全數接受採檢並於院內隔離。她表示，在該健保房其中一名確診病患的女兒，前幾天看她不斷咳嗽，後來又回中壢照顧小孩。

護理師表示，其實傳播的途徑很明確，但上頭長官選擇都不要說，訊息都鎖死，不讓媒體報，讓民眾以為沒事，這才形成所謂的「隱形傳播鏈」啊！因為大家有可能在毫不知情的狀況下接觸到確診者！或是在不知情的狀況下踏進醫院。

【前情新聞請看】

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