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中山高台南段3車連環撞！小客車、大貨車翻覆　2人受傷送醫

▲國道1號南向321.6公里處，17日清晨4時20分，發生自小客車疑未注意車前狀態碰撞營業半聯結車，再失控再撞自大貨車側翻，造成2人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向321.6公里處，17日清晨4時20分，發生自小客車碰撞半聯結車，再失控撞大貨車翻車，造成2人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向321.6公里處，17日清晨4時20分，一部自小客車歐姓駕駛人疑未注意車前狀態碰撞營業半聯結車，再失控撞自大貨車，造成自小客車及大貨車翻車，造成2人受傷送醫，酒測值均為0.00mg/l，目前肇事原因及相關責任正由國道第四大隊警方調查處理中。

▲國道1號南向321.6公里處，17日清晨4時20分，發生自小客車疑未注意車前狀態碰撞營業半聯結車，再失控再撞自大貨車側翻，造成2人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道1號南向321.6公里處，17日清晨4時20分，發生自小客車疑未注意車前狀態碰撞營業半聯結車，再失控再撞自大貨車側翻，造成2人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，5月17日清晨4時20分，在國道1號南向321.6公里處，一部自小客車由歐姓民眾駕駛，疑似未注意車前狀態碰撞由曹姓民眾駕駛之營業半聯結車，歐姓駕駛人車失控再與江姓駕駛所駕自大貨車碰撞，導致自小客車翻車、自大車側翻於車道上肇事。本件事故造成歐、江兩車駕駛人受輕傷，酒測值均為0.00mg/l，以救護車送醫。

▲國道1號南向321.6公里處，17日清晨4時20分，發生自小客車疑未注意車前狀態碰撞營業半聯結車，再失控再撞自大貨車側翻，造成2人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向321.6公里處，17日清晨4時20分，發生自小客車疑未注意車前狀態碰撞營業半聯結車，再失控再撞自大貨車側翻，造成2人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊據報派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，並排除障礙。第四大隊指出，未注意車前狀態為國道前10大肇事因素第2位，國道轄線2020年因未注意車前狀態肇事共8169件，四大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，於夜間時段駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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