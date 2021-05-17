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點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商感嘆：台灣真值得驕傲嗎？

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▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣疫情升溫，16日本土病例高達206例。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／台中報導

新冠肺炎疫情升溫，在加強防疫措施圍堵的同時，也出現檢視過去防疫政策的聲音。前全國公務人員協會理事長李來希轉述一名在上海的台商對於兩案防疫的看法，指出「台灣防疫的5個漏洞」，認為大家應該拋開政治因素，單純以防疫來看，「台灣防疫真的沒有漏洞，值得驕傲嗎？」

該名台商表示，他2020年抵達上海，入境就需要先進行普篩，隔離期間再做一次核酸檢測，都是陰性並在隔離酒店住滿14天後，才可以拿到「得健康碼」自由行動。他認為，這是典型將防疫戰場設在境外，因為境內沒出現本土案例，只要提防境外以及進口冷凍食品包裝的防疫檢測，就可以確保整個社會的防疫安全。

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▲▼李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

▲前全國公務人員協會理事長李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

他說，台灣入境後並非每個人都會做核酸檢測，成為第一個漏洞，入境後可選擇「在家隔離」或「在旅館隔離」，但交通過程不像大陸強制「坐防疫巴士」，進而產生第二個漏洞

另外，在家隔離的人與家人共處同個空間，雖然聲稱不能離開家，要自己獨立一間房間，但家人還是可以到處跑，成為第三個漏洞，甚至有人把定位的手機丟在家，偷溜好幾次被員工檢舉，成為了第四個漏洞

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

最後一個漏洞則是，台灣民眾想自費做核酸檢測，需要醫生上報得到批准，才能自費檢測，且一次的費用高達7000元新台幣，健保不能給付，「據說這是全世界第三昂貴的核酸檢測。因為太貴，所以就不肯做入境普篩，更不能像武漢那樣做全市所有人口的普篩。」

該名台商認為，大陸只要確診就公布所有路徑，找到所有接觸者，但台灣是公布多少路徑，才找到多少接觸者，「一切都由陳時中一個人決定」。他坦言，「大陸防疫沒有私心，沒有政治目的，只有公衛專業，只有百姓福祉。但台灣把疫情當政治使 ，好像很擔心擴大普篩，會篩出一堆人，怕台灣防疫排名落後」，「台灣防疫真的沒有漏洞，值得驕傲嗎？大家好好想一想。」

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