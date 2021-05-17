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MSI新品發表揭科技美學新篇章！強悍效能+未來感造型讓你輕鬆應付工作、遊戲需求

▲▼MSI微星筆電新品發表。（圖／記者湯興漢攝）

▲MSI本次以「科技美學」作為出發，帶來強悍效能加上美型外在的全新篇章。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

記者蘇晟彥／台北報導

MSI微星科技於5月17日進行新品線上發表會，以「MSIology 科技美學」為信念，將後現代美學觀點融入強悍效能配備，帶來專屬於MSI的美學新篇章推出全新系列筆電，將為熱血玩家與創作職人帶來更高層次的使用體驗，這次MSI搶在全球發佈會之前提供近距離看到實機的機會，現在就跟隨《ETtoday新聞雲》一同揭開MSI全新科技美學的神秘面紗。

本次新品領先推出搭載最新第11代Intel®CoreH系列處理器，相較於上一代處理器，替MSI筆電系列帶來30%的效能提升，加上新一代PCIe Gen4通道、Thunderbolt 4連接埠提供極速傳輸體驗，而Wi-Fi 6E打造更穩定流暢的網路環境。首波在台上市推出超過十款規格供消費者選擇，不管是任何用途能找到適合你的「MSIology 」。

▲▼MSI微星筆電新品發表。（圖／記者湯興漢攝）

▼MSI品牌年度盛典中就以「科技美學」號召，盼集結具有科技現代感與後現代美學的創作，來啟蒙新世代佼佼者。

創作者筆電！Creator Z16黃金比例設計高畫質面板　掀美學新篇章

全新Creator Z16 採用窄邊框、16:10黃金比例的螢幕設計，提供更完整的觀看畫面、提升產值。CNC一體成形鋁合金材質打造的纖薄機身，極具質感的月光灰色調完美展現風格品味，以True Pixel顯示技術打造的QHD+超高畫質面板，符合100% DCI-P3色域範圍，為創作者與設計師提供最精準且鮮明的色彩。Creator Z16採用MSI獨家Cooler Boost Trinity+高效散熱系統，擁有世界最纖薄的0.1mm散熱葉片，能確保內部廢熱皆能即時快速排出，即便在高負載工作狀態下，依然能維持穩定流暢。

特別的是，Creator Z16採用了Mini LED背光鍵盤，不僅能呈現相當鮮明的亮度，還可以透過軟體調整設定客製化的鍵盤背光色彩。Creator Z16配備90Whr的大容量電池，並且支援快充功能，能完美搭配創作者的行動工作生活。

▼MSI Z16以月光灰色調展現科技美學，QHD+超高畫質面板、機身更加輕巧都成為個人創作者好選擇。

▲▼MSI微星筆電新品發表。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼MSI微星筆電新品發表。（圖／記者湯興漢攝）

用Pulse GL、Sword / Katana GF展開星際旅程　外觀控全新選擇

在 Pulse GL76 / GL66 的概念視覺中，MSI邀請了來自比利時的3D藝術家 Maarten Verhoeven將他對未來戰士的想像和產品的設計結合，繪製出專屬風格的角色。Pulse GL76 / GL66搭載最新第11代Intel®Corei7處理器及NVIDIA® GeForce RTX30系列顯示卡，科幻風格十足的鈦灰色金屬外殼，搭配上酷似金屬裝甲的機身線條，Pulse GL76和Pulse GL66是熱愛強悍外觀的消費者們全新的選擇。鍵盤面周遭的設計靈感則是是來自於裝甲內的輔助顯示介面，隨著單區全彩背光的閃爍。而機身底部的六角型不對稱設計概念，是來自於大量星際戰機飛過星球表面的電影場景，現在，讓Pulse GL系列電競筆電成為你的配備，享受遊戲與效能的絕佳體驗！

▼外殼星際戰艦機身搭配強大效能，成為帶領玩家在宇宙中奔馳的穩定暢快感。

▲▼MSI微星筆電新品發表。（圖／記者湯興漢攝）

日本知名插畫師長野剛精心打造「龍魂之刃」　Sword / Katana GF系列幫助玩家克敵制勝

全新Sword / Katana GF系列電競筆電的設計靈感來自於武士刀，邀請以KOEI（光榮）三國志系列聞名的日本插畫師長野剛（NAGANO TSUYOSHI）精心打造產品視覺。傳說，在亙古時代，有一把封印著龍魂之力的傳說名刀流傳於世，它鋒利如雷切、堅韌如金石；每次揮舞，將能颳起如颶風般的疾風，沒有任何武器可與之匹敵，人們將它稱為「龍魂之刃」。全新Sword / Katana GF便是MSI為玩家量身打造的「龍魂之刃」，搭載最新第11代Intel®Corei7處理器和NVIDIA® GeForce RTX30系列顯示卡，採用如同鍛造利刃的精密工藝製程，以優異的效能表現幫助玩家在戰場上克敵制勝。

▼MSI Sword / Katana GF系列電競筆電共有黑、白兩色可供選擇。

▲▼MSI微星筆電新品發表。（圖／記者湯興漢攝）

GE76 / GE66 Raider旗艦電競筆電，強大遊戲表現全面升級

GE76 / GE66 Raider最高搭載全新第11代Intel®Corei9 處理器，及NVIDIA® GeForce RTX3080獨立顯示卡，最高可達165W TGP完整釋放強悍顯示性能。最具指標性的Mystic Light全景炫彩燈效讓玩家成為遊戲戰場上最璀璨的光芒，採用QHD超高畫質240Hz更新率或FHD高畫質360Hz極速更新率的電競面板，帶來極致流暢且細緻的遊戲畫面，支援最新Wi-Fi 6E提供流暢穩定的無線網路體驗，全新Cooler Boost 5全新酷涼散熱系統，使CPU和GPU皆能發揮完整效能。GE76 / GE66 Raider以最全方位的功能與特色重裝降臨遊戲戰場，帶領遊戲玩家超越極限。

穩定效能配內斂設計　GP76/66 Leopard輕鬆應付多工需求

為效能而生的GP76/66 Leopard電競筆電搭載第11代Intel®Core™ i7處理器與NVIDIA RTX 30系列獨立顯示卡，擁有強大而穩定的性能且內斂成熟設計，不論是科技工程運算、高階工程計算或複雜的設計需求，GP76 Leopard皆能完美承接使用者的多工需求，成為最強悍的後盾。

商務、Gamer兩用機！GS76 / GS66 Stealth纖薄電競讓你輕鬆切換雙重身分

採用俐落黑魂設計的GS76 / GS66 Stealth最高搭載最新第11代Intel®Core i9處理器與NVIDIA RTX 3080顯示卡，全新GS76 Stealth除了規格升級，更帶來多項特點，包括採用全新銀色塗裝軸承設計、99WHr電池容量以及最高採用QHD超高畫質240 Hz更新率電競面板，不論在白天你是專業的工作者，或是夜晚變身為熱血的重裝玩家，GS76 / GS66 Stealth都將讓你成為都會王者，在茫茫人海中脫穎而出。

▼GE76 / GE66 Raider旗艦電競筆電效能再升級，搭載第11代Intel®Core讓速度更穩定。

▲▼MSI微星筆電新品發表。（圖／記者湯興漢攝）

在這次搶先新品發表會中，MSI一口氣就推出十多款不同規格、外型筆電，無論是For創作者、Gamer、商務用等等，都有相對應性能的筆電可供選擇，而且所有機型都緊扣「科技美學」主題，不僅在效能上強悍，更以創新美學設計，融入未來感、後現代藝術讓筆電不再是生硬硬的工具，而是對於品味的追求。

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