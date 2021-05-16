大貨車國道翻覆肇事最主要原因曝　事故處理平均得耗時144分

▲國道翻覆事故不僅造成嚴重傷亡，且動輒封閉交通，對國道行車及安全影響至鉅。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

國道翻覆事故不僅造成嚴重傷亡，且動輒封閉交通，對國道行車及安全影響至鉅。高公局統計去年共發生387件國道翻覆事故；其中分析239件事故處理時間大於30分鐘之事故，包含60件聯結車或大貨車等大型載重貨車之翻覆事故，造成14人死亡及248人受傷。

因大型載重貨車車體大且所載貨物較多，一旦翻覆則易占用多個車道。前述60件大型載重貨車翻覆事故有8成之處理時間耗費1小時以上，嚴重影響交通安全及順暢。

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▲國道翻覆事故，平均處理時間分析。（圖／高公局提供）

高公局同時比較不同車種翻覆事故之發生位置與肇因，結果發現小型車翻覆事故多發生於主線車道；肇因部分，小客車以「變換車道或方向不當」比例最高，小貨車則以「車輪脫落或輪胎爆裂」比例最高。聯結車及大貨車等大型載重貨車翻覆事故於主線車道與匝環道比例皆高，主線部分肇因以「未注意車前狀態」比例最高，匝環道肇因則與車速（超速或未依規定減速）相關件數最多。

▲國道翻覆事故不同車種發生位置與肇因。（圖／高公局提供）

高公局表示，為防制國道翻覆事故，除於主線CMS宣導「注意車前狀況，注意速限」、「行車路況變化大，注意車前狀況」、「隨時注意路況，保持行車平安」等事項之外，並訂定「交流道匝環道交通安全設施布設原則」，強化交流道區交通工程警示設施，提醒駕駛人行經匝環道時，務必適當減速；同時公警局也持續加強大型載重車違規取締及變換車道不當之違規行為，以促使駕駛人注意路況並遵守行車速限。

▲▼國道翻覆事故不僅造成嚴重傷亡，且動輒封閉交通，對國道行車及安全影響至鉅。（圖／高公局提供）

鑒於車輛翻覆事故後果多半嚴重，高公局呼籲用路人除平時應確實保養車輛，行駛前做好車輛檢查外，行駛中應確實遵守速限，並與前車保持安全距離，隨時注意前方路況，避免突發狀況急打方向盤導致車輛失控翻覆。更重要的是，裝載貨物務必依照規定，注意貨物重心位置，切勿超載，以免影響車輛操控及車身穩定。

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