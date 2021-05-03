親子遊景點+1！國美館「兒童美術教育空間」啟用　看得到順天藏品

▲國美館啟用「兒童美術教育領航中心新空間」，舉行「畫框裡的奇幻旅行」文化體驗教育活動。（圖／國立臺灣美術館）

記者林育綾／綜合報導

親子共遊共學景點再加一！國立台灣美術館「兒童美術教育新空間」啟用，預計6月開放觀眾命名，如今搶先舉行《畫框裡的奇幻旅行》文化體驗活動，挑選6幅「海外存珍：順天美術館藏品歸鄉展」的作品，設計出不同互動內容，讓孩子也能認識這些從美國跨海返鄉、國寶級前輩藝術家畫作。

此次開放啟用的「兒童美術教育新空間」，屬於「建構國家級兒童美術教育領航中心」第一期工程，包括多元學藝廳、多媒體講堂、工作坊、研習室等新空間，已於3月25日陸續啟用。

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▲▼國美館啟用「兒童美術教育領航中心新空間。（圖／國立臺灣美術館）

而新空間功能多元，除可提供做為研討會、論壇等學術交流活動之專家講者會談交流使用外，亦做為兒童美術教育的場域。國美館將於今年6月舉辦33週年館慶期間，邀請觀眾一起為新空間命名，也將持續規劃豐富的活動內容。

「《畫框裡的奇幻旅行》─海外存珍：順天美術館藏品歸鄉展」文化體驗教育活動，透過不同問答思辨、角色扮演、動作模仿等，加上文化史料等背景資訊，讓參與觀眾建立自身學習經驗的連結，並理解和認識藝術家及主題畫作。

▲▼這次共挑選6幅「海外存珍：順天美術館藏品歸鄉展」的作品，發展出不同的活動內容。（圖／國立臺灣美術館）

這次共挑選6幅「海外存珍：順天美術館藏品歸鄉展」的作品，發展出不同的活動內容，以不同畫作題材、繪畫風格，讓參與觀眾認識藝術的多元性。其中黃銘哲《阿媽與孫》這件作品，是描述祖孫在家庭中的互動與情感流露，參與的親子觀眾也可以在新空間透過戲劇活動、問答思辨，體驗畫中情境。

國美館梁永斐館長表示，國美館致力成為國內「全人友善博物館」的先鋒，兒童美術教育新空間的啟用，將可為觀眾提供更優質的教育推廣服務，也期待透過更多元的活動規劃，為觀眾帶來最完整的美感經驗。

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