荔枝椿象花蓮現蹤！噴臭汁引發過敏、傷作物　4防治法很有效

▲荔枝椿象一年一世代，一生分為成卵、若蟲及成蟲3個時期。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

外來種害蟲「荔枝椿象」已在花蓮發現踪跡，近來隨著氣溫逐漸提升，再加上每年3-5月為該害蟲產卵高峰期，民眾陸續在居家環境發現並進行通報。花蓮縣政府呼籲，民眾如若發現荔枝椿象時，應小心避免接觸蟲體，一旦不慎皮膚或眼部接觸造成過敏反應，應儘速就醫診治。

農業處動植物防疫所長周黃得榮說明，由於荔枝椿象在若蟲期或成蟲時，主要以吸取樹枝嫩葉汁液維生，且會噴出臭液，在農作物之影響會造成果樹嫩葉、花穗及果實表皮灼傷，進而影響果實產量下降；而對居家環境之影響，則可能會因為蟲體受到驚嚇騷擾後，民眾如不慎接觸到排放的分泌物，可能會造成皮膚刺痛灼傷甚至引起過敏反應。防疫所一旦接獲民眾通報，除了會至通報現場勘查並對鄰近民眾宣導防治方法外，也會針對該發生土地之權屬協助釐清，如涉及公有土地將依「荔枝椿象防治督導權責分工」，函請該土地權管單位儘速進行移除或防治。

▲荔枝椿象寄生在葉子上的卵。

周黃得榮表示，一般民眾在居家環境如發現有荔枝椿象蟲害時，建議先修剪樹木使荔枝椿象無處躲藏後再行施藥，較具有防治效果。防治藥劑可至農業資材行購買「免登記植物保護資材-農皂」稀釋噴灑蟲體進行防治；如要用化學藥劑防治，則務必先向本縣環境保護局洽詢相關環境用藥種類後再行使用。

針對在農作物的防治方法上，目前有下列方式可參考：

1、 化學防治法：在越冬初春時期，因成蟲生理性因素，對藥劑的敏感度較高，再加上氣溫偏涼，蟲體行動遲緩，故此時期防治具有最佳效果。

2、 生物防治法：在荔枝與龍眼開花期，應停止藥劑防治；可配合釋放天敵「平腹小蜂」，控制減少荔枝椿象族群數。

3、 物理防治法：此法適合在「若蟲期」，因若蟲不具飛行能力，在輕拍棲息部位讓蟲體掉落地上，並在植株樹幹基部塗上黏膠，可有效阻隔若蟲攀爬上寄主樹梢。

4、 整合防治法：在果樹之果實發育期，可配合施用防治藥劑，藉此撲殺荔枝椿象。

農友若有上列防治方法之施藥技術指導需求，可洽花蓮區農業改良場（03-8521108）或縣府動植物防疫所（03-8227431）。

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