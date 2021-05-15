雙北三級警戒！外出強制戴口罩　「室內5人、室外10人」禁群聚

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，行政院今（15）日一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒，休閒八大場所即期關閉，其他場所從下午4時開始執行，實施時間到5/15~5/28，外出時要強制戴口罩，也要停止室內5人、室外10人以上社交聚會。

陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。因此，在全國防疫上面，有幾點呼籲。

一為全國娛樂場所關閉、二為全面停止進香團與遶境活動，在教堂公廟需要落實實名制、加強傾銷，中小學停止對外開放，社團交接停止辦理。雙北升到三級警戒，時間從5/15至5/28，先試行兩個禮拜。

陳時中表示，防疫相關規範為減少流動風險、降低聚會規模、餐飲食連制、強化防疫新生活。外出時要強制戴口罩，停止5人、室外10人以上社交聚會，營業場所洽公場所落實人流管制，要戴口罩保持社交距離，需要強制來執行，職場與工作處所，要持續遵守企業防疫指引規定。

餐飲要落實防疫措施，如果無法落實，就要外帶，如果無法做要停業，婚喪禮要落實時連智並加強傾銷，公共場域大眾運輸也要加強清消。