全國小學田徑錦標賽　屏東小將400公尺接力奪金…創16年最佳成績

▲屏東縣團體男童4×100公尺接力獲得金牌 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

110年全國小學田徑錦標賽日前在新竹縣立體育場落幕，屏東縣代表隊獲得參賽16年來最佳成績，其中團體男童4×100公尺接力金牌，獲得屏東縣組隊參賽以來首面的接力金牌，遠從家鄉前來現場觀賽的老師、家長雀躍不已。

▲屏東代表隊。

除團體男童4×100公尺接力獲得金牌外，團體男童4×200公尺接力銀牌、12×100公尺大隊接力銅牌;個人男童200公尺銀牌、跳高第7名；團體女童12×100公尺大隊接力第8名。

4百接力的4位金牌選手，分別由不同學校組成，第一棒石門國小張帛丞、第二棒文樂國小洪昶易、第三棒黎明國小董育廷都是原住民學生，第四棒逆轉壓線的選手是仙吉國小朱子權，練習時即使天氣炎熱，選手們從不缺席、也不曾喊累，才能在競爭激烈的4×100接力項目中力壓六都，拿下這面接力金牌。

其中石門國小張帛丞是學校足球隊隊員，賽前尚有膝蓋舊傷問題，但在比賽時發揮堅毅的精神，順利將棒子交給下一棒，才有後來逆轉摘金的機會!

教練賴進龍表示，一開始組訓的時候，因學生來自縣內不同學校，且距離相當遙遠，所以很擔心能否如期出席練習的情況，不過沒想到賽前集訓開始之後，各校老師與家長皆排除萬難地接送入選代表隊的學生們前來屏東市田徑場練習，學生對於各項練習的課表與任務也都非常認真完成，因此才能獲得此次優異的成績。

屏東縣田徑委員會潘文道總幹事表示，教練團隊功不可沒，除了感佩教練的辛勞與縣府長期以來對田徑運動的支持外，也感謝學校及家長犧牲課後時間陪伴選手練習，期待屏東未來還有更多優秀選手發光發熱。

►Her今天推出「東元廣角吸入式捕蚊燈」市價980元，特價699元，買一送一