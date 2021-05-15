獨／「越獄狂魔」14年期滿出獄　衝KTV慶重生...71歲徐開喜金盆洗手！

▲越獄大王徐開喜14年服刑期滿，友人迎接出獄後K歌慶祝。 （圖／徐開喜友人林莊評提供）

記者任以芳／台北-台中報導

號稱「越獄狂魔」、「珠寶大盜」的徐開喜犯下多起銀樓搶案，曾經8次成功越獄，本月7日終於圓滿14年刑期出獄。《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問到「越獄狂魔」的好友，他表示當天迎接徐開喜出獄後，帶他去吃豬腳麵線、買新衣。「談到出獄後新生活，徐開喜說自己已經71歲，未來將徹底金盆洗手，安靜過完後半人生。」

▲「逃獄大王」徐開喜本月7日出獄，狀態十分精神。 （圖／徐開喜友人林莊評提供）

徐開喜的好友林莊評是台灣十大槍擊要犯林豐德姪子，七年前因為觸犯《槍砲彈藥管制條例》被判12年有期徒刑，進入雲林監獄服刑認識徐開喜，兩人年紀雖然相差40歲，因個性相同成為忘年之交。年初林莊評提前出獄，正巧徐開喜也於今年服刑期滿，因此，林與徐約好將會親自迎接他出獄。

▲十大槍擊要犯林豐德的侄子林莊評親自迎接「逃獄大王」徐開喜出獄。 （圖／徐開喜友人林莊評提供）

回憶那天迎接經過，徐開喜其他好友表示，大家提早在雲林監獄門口等待，沒過多久看見徐開喜身穿淡藍色襯衫、牛仔褲正式出獄。林莊評提供的照片顯示，他特地開粉色寶馬去迎接，徐開喜神色輕鬆、有精神，雖然比起年輕時身形顯瘦，臉部線條多了一點祥和之氣。林莊評也特地在個人IG寫下，「恭喜、喜哥回歸社會享福」。

▲「逃獄大王」徐開喜出獄，當晚與好友K歌慶祝重生。 （圖／徐開喜友人林莊評提供）

出獄的第一天，好友們帶徐開喜去吃阿水獅豬腳麵線，轉往百貨公司買新衣服，晚上前往KTV慶祝洗塵，順道幫另一位朋友過生日。徐開喜還是跟以前一樣灑脫隨性，行程交給年輕後輩打理。據了解，現在的他只想安靜度日，好好把握後半人生。

▲徐開喜（左二）一共越獄八次，有「越獄大王」、「珠寶大盜」稱號。 （圖／徐開喜友人林莊評提供）

回顧「逃獄大王」前半生，籍貫四川的徐開喜，父親是空軍將官，他14歲加入台中「正氣幫」，隨後開啟多次進出牢獄的人生。徐開喜偏愛珠寶，每次犯罪專挑銀樓、富商下手。道上兄弟預估保守估計，徐開喜竊盜金額至少超過上億。前後進出監獄時間加起來多達51年，其中三次還是期滿狀態，因此，道上兄弟都把徐開喜視為傳奇人物。

根據警方資料顯示，1981年徐開喜大膽從綠島脫逃，還以男扮女裝方式成功返台，事後他還打電話給獄方，「我到高雄了，不要浪費體力在綠島找了！」1994年徐開喜與要犯「穿山甲」詹龍欄、蔡正鳳，迷昏台北看守所管理員後成功脫逃，成為台灣犯罪史上十分轟動案件。

徐開喜幾乎2/3人生都在牢裡度過，2006年12月假釋後，與同夥犯下多起銀樓搶案。2007年9月5日，徐開喜為了見小他30歲女友「小真」，殊不知已經被警方盯上，最後在台北市大安區市民大道、延吉街口逮捕，那年也是他最後一次落網。

▲徐開喜計畫疫情過後，與好友林莊評（右一）開店做生意。 （圖／徐開喜友人林莊評提供）

徐開喜好友之一的林莊評也表示，「喜哥」一生幾乎都在坐牢，個性灑脫的他無兒無女，如今金盆洗手後，晚輩們都希望「喜哥」好好休息享福。恰巧林莊評家裡開火鍋店，等疫情過去，兩人可能考慮投資餐飲等生意。從年少輕狂到白髮蒼蒼，「越獄大王」傳奇故事終究劃下句號，一切重新開始。