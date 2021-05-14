獨居阿伯倒客廳餓5天　警破門弱聲「快扶我起來」救命恩人是里長

▲警方破門而入搶救獨居老翁。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區93歲獨居劉姓老翁欲吃血壓藥時，不慎跌倒臥在客廳竟躺在地上5日之久，無法起身，幸經里長查覺多日未見，且打電話又無人接聽擔心出了意外，13日下午通報警方，經員警破壞門鎖發現奄奄一息的老翁後，迅速送醫救治及時挽救老翁姓命。

▲員警和救護人員合力抬出奄奄一息的劉姓老翁。（圖／桃園警分局提供）

龍潭分局中興派出所副所長林榮裕、警員吳哲宇及葉宸菲等3員，於昨天下午執行巡邏勤務時，行經龍潭區中興路巷內，接獲里長報稱，有1名93歲年邁的劉姓老翁多日未出門，且撥打電話無法取得聯繫，擔心會發生意外。

▲救護人員將老翁迅速送醫救治。（圖／桃園警分局提供）

經員警隨即趕赴現場處理時，在門外就聽到老翁微弱的呻吟聲，但住家大門上鎖無法進入查看，員警在情急之下隨即向附近鄰居商借工具破門救援，發現老翁臉色蒼白倒臥在客廳地上，經趨前了解才知道是老翁因年邁行動不便，因血壓過高感到頭暈想要吃藥，所以才會自行從房間走向客廳，但一不小心就跌倒，無法自行起身，就這樣倒臥客廳地上長達5日之久，也未能進食。

警方進入住家救援時劉姓老翁喃喃自語:「快扶我…起來」，女警葉宸菲見狀絲毫不敢大意，立即趨前將該名老翁攙扶起來，並發現老翁雙腿及手部有多處輕微擦挫傷，警方急忙拿取礦泉水給予補充水分及找尋藥物給予服用，並聯繫消防救護人員到場，合力抬上擔架協助送醫救治後己無大礙，里長表示幸有警察到場協助幫忙，否則老翁一個人倒在地上又沒有人能協助他送醫，後果不堪設想。

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