軍備局少將涉索賄4500萬遭聲押！女性友人也被查　營舍整建爆醜聞

▲▼國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉涉嫌收賄4500萬元，14日遭聲押。（圖／資料照）



記者陳雕文、林冠吟／新北報導

國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，去年涉嫌利用「興安專案」，向廠商索賄4500萬元，因罪證不足而獲不起訴處分，不過新北地檢署近期發現新事證，13日前往張大偉住處搜索，並認定張涉貪，14日凌晨向法院聲請羈押禁見。

據了解，國防部空軍司令2017年依「興安專案」辦理「營舍整建統包工程」，斥資數百億元改建老舊營區，並換發設備，其中位在台北公館的「福興營區」更被指為空軍戰術及防空作戰最高指揮管制基地，耗資至少30億元，並由中華工程公司得標。

而軍備局工程營產處少將處長張大偉，在任職期間卻涉嫌在採購的過程中，涉助中華工程公司等廠商，以縮減樓地面積、提高建物每坪單價等，讓業者順利得標，期間更涉嫌向業者收取高達4500萬元賄款，去年遭地檢署介入調查後，因罪證不足，不起訴處分。

不過13日新北地檢署查獲新事證，先是將中華工程前董事長沈華養請求聲押禁見獲准後，再派員前往張大偉的住處搜索相關事證，同時也帶回張大偉的前妻、姊妹與女性友人等。檢方訊後認定張大偉涉嫌收賄嫌疑重大，有串證、逃亡、滅證、勾串之虞，在14日凌晨向法院聲請羈押禁見。