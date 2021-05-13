茶室闆娘「和平醫院住4天確診才收負壓」　消息人士證實：真的很離譜

記者趙于婷／台北報導

和平醫院晚間爆出2名住院患者確診染疫，引發關注。消息人士也證實，是茶室老闆娘到醫院就醫，住院第四天才住到負壓隔離病房。消息人士也直批「真的很離譜，目前還需要調查為何第一時間沒警覺。」

▲柯文哲赴和平醫院。（圖／北市府提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，經初步調查2案均為60多歲男性及女性，在5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔（5/10）日入住該院不同病房，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診，初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

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消息人士受訪時坦言，現在需要跟醫院釐清整個就醫過程，因為大家都覺得很奇怪，5/9就醫，5/12才轉到負壓隔離病房，這是很離譜的事情。

另外，消息人士也提到，現在就醫都會詢問TOCC，根據資料顯示，該個案有說自己工作在茶室，不排除可能當時萬華確診相關消息還沒出來，所以警覺性不夠。

消息人士指出，目前先把病人都遷走，暫時不收治病人，相關區域做清消，且兩人住在不同病房，現在只能徹夜調查匡列。他也推測，可能是5/12萬華茶室染疫消息出來，醫院才緊急驚覺該個案活動史。

另外，也有人建議萬華地方最危險，萬華應該要單區升級。消息人士也表示，萬華人口密集，也比較複雜，建議比較大範圍採檢，理論上萬華區所有茶館都要採檢，必要可能要動用警政協尋，有去阿茶室的人都調出來，其中也包括職員，但居民沒進去就還好，如果自覺有疑慮就去採檢。