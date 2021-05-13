　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

茶室闆娘「和平醫院住4天確診才收負壓」　消息人士證實：真的很離譜

記者趙于婷／台北報導

和平醫院晚間爆出2名住院患者確診染疫，引發關注。消息人士也證實，是茶室老闆娘到醫院就醫，住院第四天才住到負壓隔離病房。消息人士也直批「真的很離譜，目前還需要調查為何第一時間沒警覺。」

▲▼柯文哲赴和平醫院。（圖／北市府提供）

▲柯文哲赴和平醫院。（圖／北市府提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，經初步調查2案均為60多歲男性及女性，在5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔（5/10）日入住該院不同病房，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診，初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息人士受訪時坦言，現在需要跟醫院釐清整個就醫過程，因為大家都覺得很奇怪，5/9就醫，5/12才轉到負壓隔離病房，這是很離譜的事情。

另外，消息人士也提到，現在就醫都會詢問TOCC，根據資料顯示，該個案有說自己工作在茶室，不排除可能當時萬華確診相關消息還沒出來，所以警覺性不夠。

消息人士指出，目前先把病人都遷走，暫時不收治病人，相關區域做清消，且兩人住在不同病房，現在只能徹夜調查匡列。他也推測，可能是5/12萬華茶室染疫消息出來，醫院才緊急驚覺該個案活動史。

另外，也有人建議萬華地方最危險，萬華應該要單區升級。消息人士也表示，萬華人口密集，也比較複雜，建議比較大範圍採檢，理論上萬華區所有茶館都要採檢，必要可能要動用警政協尋，有去阿茶室的人都調出來，其中也包括職員，但居民沒進去就還好，如果自覺有疑慮就去採檢。

ET快訊
茶室闆娘「和平醫院住4天才收負壓」　消息人士證實：真的很離譜
快訊／柯文哲急赴和平醫院　市府：目前沒有封院危險

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

和平醫院「只出不進」急診暫停！22醫護將專車到防疫旅館隔離

茶室闆娘「和平醫院住4天確診才收負壓」　消息人士證實：真的很離譜

快訊／和平醫院2染疫！網傳「錄音檔」北基還有確診　指揮中心回應

柯文哲公布「萬華高風險地圖」！示警才2小時...和平醫院爆2確診

和平醫院爆住院病患2確診！專家憂：萬華成台灣最高風險區

供5停2復水慢！彰化多個里「等嘸水」居民怨：變供1停6

快訊／2住院病患確診染疫！北市衛生局證實是「和平醫院」

和平醫院2病患確診！憂院內感染「停收個案」　匡列42人隔離採檢

基隆確診婦「高雄進香2日遊」　48人被匡列隔離　檢測結果出爐

快訊／晚間緊急「增加2例」！2住院病患確認染疫　指揮中心證實

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

瘦子入圍華語男歌手！戰歌王林俊傑.吳青峰　田馥甄等9年再搶歌后...周杰倫睽違4年入圍金曲

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

和平醫院「只出不進」急診暫停！22醫護將專車到防疫旅館隔離

茶室闆娘「和平醫院住4天確診才收負壓」　消息人士證實：真的很離譜

快訊／和平醫院2染疫！網傳「錄音檔」北基還有確診　指揮中心回應

柯文哲公布「萬華高風險地圖」！示警才2小時...和平醫院爆2確診

和平醫院爆住院病患2確診！專家憂：萬華成台灣最高風險區

供5停2復水慢！彰化多個里「等嘸水」居民怨：變供1停6

快訊／2住院病患確診染疫！北市衛生局證實是「和平醫院」

和平醫院2病患確診！憂院內感染「停收個案」　匡列42人隔離採檢

基隆確診婦「高雄進香2日遊」　48人被匡列隔離　檢測結果出爐

快訊／晚間緊急「增加2例」！2住院病患確認染疫　指揮中心證實

史努比大冰奶來一杯！聯名台味早餐超萌　還有夏日風Gogoro車貼

和平醫院「只出不進」急診暫停！22醫護將專車到防疫旅館隔離

軍事家／美軍機艦逼近中國　真實靠近還是混淆大眾？

從《外國公司問責法》到新疆棉事件　中國雙循環的雙重挑戰

鍾文榮／地區經濟的重現？刈包店的消失與小7的出現

南韓電影大起飛！Kakao、Naver又如何佈局全球內容產業下塊關鍵拼圖？

滅蟑神器牛蛙「吐舌攻擊」超精準　 直擊爆噁畫面！兇猛KO飛天蟑螂

生活熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

快訊／本土病例再增13例！

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

2住院病患確認染疫！指揮中心啟動調查

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

和平醫院2病患確診　憂院內感染「停收個案」

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

即／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」

更多熱門

相關新聞

快訊／和平醫院2確診　黃珊珊：絕不會歷史重演

快訊／和平醫院2確診　黃珊珊：絕不會歷史重演

中央流行疫情指揮中心13日晚間宣布，北市和平醫院急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。對此，台北市副市長黃珊珊13日晚間表示，這波疫情來的又急又快，每個市民都感受到未知恐懼，但每件事都要快速把破洞補起來，「這一次，絕不會歷史重演。」

快訊／柯文哲急赴和平醫院視察

快訊／柯文哲急赴和平醫院視察

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

柯文哲公布「萬華高風險地圖」　和平醫院爆2確診

柯文哲公布「萬華高風險地圖」　和平醫院爆2確診

和平醫院爆2確診！專家憂：台灣最高風險區變成萬華

和平醫院爆2確診！專家憂：台灣最高風險區變成萬華

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／不只停電！樹林、板橋等地區「將停水」

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

快訊／本土病例再增13例！

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

全台限電編組公開！分區停電「3組不影響」

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

2住院病患確認染疫！指揮中心啟動調查

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面