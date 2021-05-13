阿公店確診女鹿港300人進香　神明降旨「不可自驚之」再下血符

記者唐詠絮／彰化報導

案1221的50多歲女性，其中確診的案1221曾在5/7參加萬華青龍宮為期2天的進香團，足跡曾停留鹿港竹安宮及芳苑普天宮午餐，彰化縣衛生局緊急疫調，匡列39名接觸者進行全廟大消毒，竹安宮供奉魏府三公神尊，昨夜臨時降旨「不可因此而自驚」，還下了一道「血符」，要讓信眾淨身。

▲竹安宮神明降旨「不可自驚之」。（圖／竹安宮前主委林國忠提供）

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竹安宮前主任委員林國忠表示，與萬華青龍宮是友宮關係，每年都會有安排2宮往返進香交流，當天有9部遊覽車大約300多人，廟方有在廟旁鐵棚架下準備水果點心，大約10點左右入宮，大約停留到接近11點就前往芳苑普天宮用餐。

▲竹安宮神明降血符淨身。（圖／竹安宮前主委林國忠提供）

林國忠也說，當天廟方的人員有宣導進香團務必要戴起口罩，但有部分的隨香信眾沒有帶口罩下車，當下爐主還遞送上口罩，交代每個人務必要戴好戴滿，遵守防疫規定。

竹安宮昨天下午接獲中央通報後，緊急大消毒，神尊也降旨「四月初一此疫再起，避免他境對吾本境有所疑，參香一事不出行，眾弟子信女不可因此事而驚之，吾一金符，芙蓉三朵茉草七枝化一淨水，若有他弟子信女不安可用，此一淨水置五日，不可自驚之」。

▲竹安宮神消毒。（圖／彰化縣衛生局提供）

林國忠指出，神尊降旨的淨符，就放在廟裡，有需要的民眾都可以前往取用，但有一條件，廟方已啟動防疫機制，務必遵守廟門口量體溫、酒精洗手、戴好口罩才能進廟參拜。

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