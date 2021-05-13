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陸學者：中國邊界安全線應推至花蓮　抓住機會解決台灣問題

▲▼陸學者：中國邊界安全線應推至花蓮　抓住機會解決台灣問題。（圖／翻攝觀察者網）

▲北京航空航天大學戰略問題研究中心教授張文木。（圖／翻攝觀察者網）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京航空航天大學戰略問題研究中心教授張文木近日表示，中國東部從大連一直到深圳的「黃金線」，與目前的邊界安全線是重和的，並應該往前推至花蓮。他更指出，解決台灣問題，大陸現在的各種條件都越來越成熟。

根據《觀察者網》報導，張文木在一場講座上指出，中國現在周邊形勢非常好，可以說是歷史上最好的時期，「現在面臨的不是上世紀60年代後的腹背受敵，被美蘇兩國打壓的嚴峻形勢，但很像50年代的形勢，中俄關係密切，共同反對美國霸權。不過，從今天的大國力量對比來說，我們佔上風。」

張文木提到，「50年代美國是最厲害的，它都沒贏，今年身體和50年代不能比，50年代還是個小伙子，現在上個飛機都摔跟頭，這怎麼打架？今天的形勢是翻過來的，美國今天身體最不好，我們身體最好。我們50年代剛站起來走路的時候，就把美國給揍了。」

張文木也提及了中國東部的形勢，他表示，中國東部從大連一直到深圳的黃金線，與我國東部目前的邊界安全線是重合的，現在應該往前推，推到台灣花蓮縣，「花蓮就是咱們家的，東部、北部、西部、西南部、東南部、西北部、東北部，哪個地方不好？所以我們應該抓住現在這個大好機會，解決台灣問題。」

對於大陸解決台灣問題的時間表，張文木指出，實際上現在來說，大陸各種條件都越來越成熟了，但誰都無法說出具體的時間，「建國後我們每次要解決台灣問題的時候，都因為形勢的變化而耽誤。50年代初，是因為美國介入台海和中國不得不進行的抗美援朝，50年代末則因中蘇關係惡化，80年代末因中美關係的波折，使得台灣問題擱置至今。」

▼5架F-16戰機飛過七星潭月牙灣海灘。（圖／記者王兆麟攝）

▲5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘。（圖／記者王兆麟攝，下同）

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