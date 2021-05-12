台灣第一香西港香延期　台南西港玉敕慶安宮擲筊允杯

▲台南西港玉敕慶安宮總幹事方一峰表示，經向主神天上聖母與千歲爺，擲茭請示，台灣第一香西港香遶境活動聖筊應允指示疫情嚴峻時延後辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應國內新冠肺炎疫情升溫，台灣進入社區感染危機，台南西港玉敕慶安宮總幹事方一峰偕同廟內幹部、執事人員向主神天上聖母與千歲爺，擲筊請示台灣第一香西港香遶境活動是否如期，神明示意聖茭應允指示疫情嚴峻時延後辦理，而延期至何時須擇期向千歲爺請示再說。

方一峰總幹事表示，新冠肺炎來勢洶洶，變種病毒已進入台灣，今天又傳出北部進香團確診，引發許多信徒不安。今日廟方邀請市府衛生局與民政局說明疫情狀況，確實了解當前疫情嚴峻，其他縣市遶境進香活動已陸續取消，台南市11日也有7場宮廟繞境活動宣布延後或停辦。

因此，廟方將國內最新疫情稟報神明，祈求信徒健康平安並秉告天上聖母與千歲爺感念眾生健康，西港刈香活動延後辦理，確定日期需擇期請示千歲爺。

方一峰強調，辛丑年千歲爺聖誕適逢國內疫情嚴峻，千歲爺刈香活動將擇期再辦。延後活動詳情會召請友宮説明，也請友宮及信衆諒解並呼籲信徒遵守中央防疫規範，進入廟內參拜請戴口罩、配合實聯制，並做好個人手部衛生與咳嗽禮節，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，身體不適者請在家休息，廟方將祈求上天憐憫眾生，疫情早日退散。

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