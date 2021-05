以巴空襲飆升釀74死　哈瑪斯「不分區」射1500火箭彈！

▲以色列對加薩(Gaza)走廊發動空襲。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦衝突繼續飆漲,以色列12日清晨向哈瑪斯展開一輪密集攻擊,數分鐘內炸死高達10名哈瑪斯高級軍事人物,夷平2座哈瑪斯軍事設施,空襲持續一整日,造成迦薩走廊瀰漫濃煙。據巴勒斯坦當局,加薩死亡人數上升至67人,其中包括16名兒童和5名婦女,為自2014年加沙戰爭以來最致命衝突。。

哈瑪斯激進分子並未退縮,持續向以色列發射數百枚火箭彈,砲火甚至蔓延北部70公里外特拉維夫(Tel Aviv)地區,過去3日內投放逾1500枚火箭彈,為2014戰爭總彈數的三分之一,但大多都遭以色列鐵穹系統攔阻。以色列目前有7人喪生,包括一名遭反坦克飛彈炸死的士兵與一名被火箭砲擊中的6歲兒童。

The north of the country is on fire. #Israel #Palestine pic.twitter.com/kmVNxPcii5