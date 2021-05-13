以巴空襲飆升釀74死　哈瑪斯「不分區」射1500火箭彈！

▲以色列對加薩（Gaza）走廊發動空襲。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦衝突繼續飆漲，以色列12日清晨向哈瑪斯展開一輪密集攻擊，數分鐘內炸死高達10名哈瑪斯高級軍事人物，夷平2座哈瑪斯軍事設施，空襲持續一整日，造成迦薩走廊瀰漫濃煙。據巴勒斯坦當局，加薩死亡人數上升至67人，其中包括16名兒童和5名婦女，為自2014年加沙戰爭以來最致命衝突。。

哈瑪斯激進分子並未退縮，持續向以色列發射數百枚火箭彈，砲火甚至蔓延北部70公里外特拉維夫（Tel Aviv）地區，過去3日內投放逾1500枚火箭彈，為2014戰爭總彈數的三分之一，但大多都遭以色列鐵穹系統攔阻。以色列目前有7人喪生，包括一名遭反坦克飛彈炸死的士兵與一名被火箭砲擊中的6歲兒童。

以色列軍方表示，攻擊目標為軍人宿舍、武器庫等軍事設施，目前至少有30名哈瑪斯基進分子死於以國砲火，包括10名哈瑪斯高層軍官與4名武器專家。加薩當地確有數百無辜民眾遭波及，44歲加薩藥劑師卡達（Zeyad Khattab）在家中遭炸彈襲擊，逃到加薩中部親戚家中避難，他形容爆炸當下，「根本無處可逃，那種恐怖是無法形容的。」

據以色列當地電視台，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）安全內閣已授權擴大攻擊範圍。納坦雅胡也發出警告，哈瑪斯已「越過紅線」，以色列將強烈反抗，如果有必要將使用「鐵拳」平息暴力。

聯合國正在努力調解衝突，但並無取得明顯進展。秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）公開譴責，哈瑪斯分子不應向以色列「不分區發射火箭彈」，但也希望以色列表現出「最大克制力」。美國國務卿布林肯（Anthony Blinkin）強調，以色列有權自衛，但將派遣高級外交官阿瑪（Hady Amr）前往衝突地區，試圖緩和緊張情緒。

▲以色列與巴勒斯坦衝突快速升溫。（圖／路透）

哈瑪斯激進組織自2007年奪權以來，已和以色列打過3次戰爭，包括2014年致命「加薩戰爭」，而近日猶太人與阿拉伯人緊張關係快速攀升，巴勒斯坦家庭在穆斯林齋月期間遭耶路撒冷警察強硬驅逐，引爆民眾抗議與衝突。人道組織巴勒斯坦紅新月會（Palenstinian Red Crescent）透露，目前在耶路撒冷等西岸地區，已有餘700名巴勒斯坦人在與以色列軍方衝突中受傷。