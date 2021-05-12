深海異形！猙獰魔鬼頭＋鋒利尖牙　加州海灘驚現「神秘黑怪魚」

▲加州海灘出現漆黑怪魚，有如異形。（圖／翻攝自Facebook／Crystal Cove State Park）

記者閔文昱／綜合報導

海洋深處生活許多外表怪異的生物，彷彿就像外太空來的異形。美國加州海灘上周出現一條外型十分奇特的怪魚，有著漆黑的外表和尖銳的牙齒，模樣十分可怖。畫面曝光後，馬上也引發不少網友討論。當地專家推測，這條魚可能是生活在深海的「鞭冠鮟鱇魚」。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN） 報導，這條怪魚發現的地點位於美國水晶海灘州立公園（Crystal Cove State Park），園方在臉書表示，鞭冠鮟鱇魚是全球200多種鮟鱇魚的期中一種，通常生活在深海中。這種生物的牙齒像玻璃碎片一樣鋒利且尖銳，且一張大嘴能夠吞食和自己身體同樣大小的獵物。

Happy #MPA Monday! . Last Friday morning an incredible deep sea fish washed up on shore in Crystal Cove State Park’s... 由 Crystal Cove State Park 發佈於 2021年5月10日 星期一

園方指出，發現的鮟鱇魚為雌性，通常雌性可以長到24英寸（約60公分），而雄性只能長到1英寸（約2.54公分）左右，並且只有雌性的頭部有著長柄，尖端處還能發光，讓牠們能在漆黑的3000英尺（約1公里）水面下引誘獵物。

報導稱，目前這條鞭冠鮟鱇魚的屍體已經交由加州魚類和野生動植物管理局（California Department of Fish）保管，未來將做為研究和教育目的。而研究人員也在調查深海魚出現在淺灘的原因，「親眼看到一條如此完整的鞭冠鮟鱇魚是非常難得的，只是現在還不知道這條魚是怎樣或為什麼躺在沙灘上的。」

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