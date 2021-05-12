7天6夜媽祖遶境信眾沒在怕！網轟：口罩呢？新港奉天宮說話了

▲新港奉天宮信徒繞境未戴口罩遭罵。（圖／翻攝新港奉天宮臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮迎媽祖祈安遶境活動10日開始活動長達七天六夜，廟方更在11日發布遶境活動縮小公告，但在12日中央疫情指揮中心宣布新增16例新冠肺炎的本土案例，強調防疫升級卻被拍下繞境過程中多數信徒未戴口罩，照片一出網友評論正反不一，奉天宮則回應，當中央宣布升級第三級防疫，就會立即取消所有活動。

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奉天宮11日曾發公告表示，「因應嚴重特殊傳染肺炎（covid-19，簡稱新冠肺炎）國內外疫情日益嚴峻，根據今日5月11日疫情防疫指揮中心公布之提升疫情警戒標準至第二級，停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，經本宮董監事會決議，5月16日新港街面遶境活動友宮贊境逾5000人宣布取消，在地轎班陣頭遶境團隊縮編至500人內，本宮將嚴謹掌控參與人員全程配戴口罩、遶境人員身體自主管理，做好防疫措施，進行人潮管制，保持社交距離。

即日起，全國信眾入廟參拜應配戴口罩，並配合廟方工作人員指示，額溫超過37.5度，廟方有權拒絕入廟，防疫從嚴，敬請配合。」





對於防疫升級，網友看到繞境持續，有網友發言「疫情嚴重不應該繞境」、「全台灣的宗教活動都延期或取消了，你們怎麼還在搞這個遊行活動，不顧國家安全和全民健康，可惡」、「還不停 媽祖應該不太開心」「來北港謁祖時請把口罩戴好。」

▲新港奉天宮信徒繞境未戴口罩網友罵翻。（圖／翻攝新港奉天宮臉書）



