航海家1號飛43年仍回傳數據　太陽系邊緣偵測到電漿頻率

▲航海家一號。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者巫彥臻／台北報導

美國NASA的「航海家1號」於1977年發射，是距離地球最遙遠的飛行器且擁有第一名的速度，使得較它早兩星期發射的姊妹船「航海家2號」永遠都不會超越它，原先預計維持運作5年，沒想到飛行長達43年，至今仍會回傳數據。最近行經太陽系邊緣時，意外偵測到連續電漿波頻率，促使科學家進一步探究電漿在空間的分布情形。

航海家1號在2012年成為第一個穿越太陽圈並進入星際媒介的宇宙飛船，康乃爾大學研究團隊11日在《自然•天文學》期刊發表的研究成果指出，在分析探測器電漿波系統（Plasma Wave System，PWS）的數據時，航海家1號偵測到了電漿波頻率，從中發現微弱但持續性的星際氣體聲響。

研究人員相信，有更多低程度的活動在星際氣體中進行，這次的新發現幫助他們了解星際介質和太陽風的相互作用，促使團隊進一步探究電漿在空間的分布情形。

康乃爾研究員查特吉（Shami Chatterjee）表示，「我們過去沒有機會評估，如今我們知道，不需要依靠與太陽有關的偶然事件才能測量星際電漿」、「無論太陽在做什麼，航海家都會把資料送回來。」研究員奧克（Ocker）也表示，「此研究是一項壯舉，證明了驚人的飛行船，是給科學一個很棒的禮物。」