　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白色「火星蘑菇」會增長　科學家：3天從9顆變成12顆

▲科學家指出，火星上可能有真菌存在。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲科學家指出，火星上可能有真菌存在。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

科學家從機會號（Opportunity）、好奇號（Curiosity rovers）拍攝的照片發現，火星上存在不明的白色小球，並將其暫時取名為「火星蘑菇」(mushrooms growing on Mars)。照片顯示，白色小球在3天之內，從9顆變成12顆，科學家認為，它們可能是生存在火星的生物，但還不能肯定。

根據《大眾機械》(Popular Mechanics)7日報導，一組由多國組成的科學團隊，在分析機會號和好奇號的照片後，發現許多白色小球，起初該團隊認為，這些白色小球是赤鐵礦，但研究後否定了這項說法，並將其取名為火星蘑菇。其他的真菌和地衣專家，則把白色小球稱為「馬勃球」（puffballs）。

科學團隊還從照片中發現，白色小球在3天之內，從9顆變成12顆，不僅球與球之間的距離變大，甚至還變了形狀、換了位置，顯示這些變化代表白色小球是生物，而不僅是球形岩石，加上蘑菇的生長快，這也是真菌的特徵之一。但科學團隊提到，他們僅是提出一種假說，這些研究成果還須受到其他團隊驗證，由於地球上的極端環境，也會有真菌生長，所以在火星上找到蘑菇，也不必太訝異。

 
ET快訊
新北警分隊長上班突昏倒　搶救26天不治
確診機師曾到台北福華七賢吧　業者急消毒：停業7天
染疫夫妻足跡更新！　5/4曾去全聯內湖星雲門市　
快訊／增3例本土！　司機確診「曾接送2名染疫房務」
快訊／境外移入+11大爆發！　4名來自印度
華航確診機師「活動足跡曝光」　曾去福華大飯店
快訊／華航案再4人確診　諾富特接駁車司機染疫
LIVE／華航再增一教官確診　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白色「火星蘑菇」會增長　科學家：3天從9顆變成12顆

日媒最新民調：近6成日本人認定「東奧應停辦」！　百人遊行抗議

2歲女童腦出血全身瘀傷！養父坦承「有打4、5下」　仍與死神搏鬥

文在寅執政最後倒數！演說誇新冠「死亡率低」　等待北韓回應對話

火車要開了！她遭怪男猛撞「摔下月台縫隙」卡鐵軌　驚悚片曝光

烘乾機突爆炸起火！她出門「忘做1動作」…整間房燒成焦黑廢墟

迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

澳洲前防長：中國恐引爆區域戰爭　只有「瘋子」才會掉以輕心

5寶媽「浴缸生產」活活勒死第6孩　屍體藏浴室2天丈夫完全狀況外

新冠康復卻只能「切眼保命」！印度爆罕見感染　疑類固醇導致

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

白色「火星蘑菇」會增長　科學家：3天從9顆變成12顆

日媒最新民調：近6成日本人認定「東奧應停辦」！　百人遊行抗議

2歲女童腦出血全身瘀傷！養父坦承「有打4、5下」　仍與死神搏鬥

文在寅執政最後倒數！演說誇新冠「死亡率低」　等待北韓回應對話

火車要開了！她遭怪男猛撞「摔下月台縫隙」卡鐵軌　驚悚片曝光

烘乾機突爆炸起火！她出門「忘做1動作」…整間房燒成焦黑廢墟

迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

澳洲前防長：中國恐引爆區域戰爭　只有「瘋子」才會掉以輕心

5寶媽「浴缸生產」活活勒死第6孩　屍體藏浴室2天丈夫完全狀況外

新冠康復卻只能「切眼保命」！印度爆罕見感染　疑類固醇導致

確診機師曾到店裡！餡老滿南港店休息1天消毒　當天工作員工休7天

蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情

爆漿鮮奶油太邪惡！台北超Q水果三明治　口感新鮮脆甜只要銅板價

快訊／淡水河畔驚見灰衣女浮屍　右手無名指戴「銀戒」尋家屬

動保處推認養老殘毛孩！2月幫17隻找到家　認養人：減輕不少負擔

莫允雯、吳念軒「互脫衣服」　從頭摸到胸畫面超曖昧！

樹林交通分隊長心肌梗塞送醫搶救26天　今多重器官衰竭辭世

想偷蔡英文病歷！3國會助理違反《國安法》下場出爐

白色「火星蘑菇」會增長　科學家：3天從9顆變成12顆

世界巡迴亞洲首站　奇美博物館引進V＆A國際超級大展

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片

美國進入緊急狀態！輸油管設施遭駭客攻擊

34A升級34D！　45歲媽2度送醫險心臟病發

巴西總統暗示疫情是生化戰：哪國GDP成長最快

日人最想住地方！　橫濱市連9年奪冠

我尚未獲邀WHA　外交聯手衛福：努力到最後

美科羅拉多州爆槍擊案！ 釀7人死亡

北韓AV禁片外流！清純派「國民女優」遭處決

緬甸詩人被拘過夜慘死　妻痛訴：內臟全不見了

美實際染疫死亡恐逾90萬人　佛奇回應了

威廉哈利失和18個月！前王室記者爆「遭威廉疏離」

NASA痛批：中國對太空垃圾不夠負責

更多熱門

相關新聞

NASA痛批：中國對太空垃圾不夠負責

NASA痛批：中國對太空垃圾不夠負責

中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）4月29日於海南島升空，今（9）日上午重返地球，大部分零件在進入大氣層過程中被摧毀，化解人們對於殘骸可能掉落陸地的恐懼，卻也招來美國對北京資訊透明度的批評。美國國家航空暨太空總署（NASA）便指責，中國對這個巨大的太空垃圾不夠負責。

火星的聲音！首度聽見機智號「破風飛行」

火星的聲音！首度聽見機智號「破風飛行」

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」

NASA逾50年首次！　SpacceX太空船夜間濺落海上

NASA逾50年首次！　SpacceX太空船夜間濺落海上

SpaceX太空人返航！執行任務167天破紀錄

SpaceX太空人返航！執行任務167天破紀錄

關鍵字：

火星真菌火星蘑菇mushrooms growing on MarsNASA

讀者迴響

熱門新聞

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

采子神隱24天首發聲！

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面