越南女套房遭勒斃　監視器影像「毀損」太巧合！科偵隊還原硬碟





▲中山區林森北路開設個人工作室越南籍黎姓女子疑慘遭同居男友勒頸殺害。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、邱中岳／台北報導

12日上午10點多，台北市中山區林森北路某出租套房內發生越南籍女子被發現陳屍浴室內，男友嚇得立即報警，轄區警方派員到場查看，發現該越籍女頸部有外傷且已氣絕多時，立刻封鎖現場並通知北市警局鑑識中心人員到場釐清死因，目前確定女子遭到外力施暴殺害。





▲中山區林森北路開設個人工作室越南籍黎姓女子疑慘遭同居男友勒頸殺害。（圖／記者張君豪翻攝）

黎女（40歲）從2018年來台迄今3年多，但抵台工作不久後就從雇主處逃離失蹤，如今被發現陳屍在北市林森北路某大樓小套房內，頸部有明顯傷痕。警方表示，黎女在該處開設個人工作室，男友供稱今天中午去找黎女，卻發現女友倒臥浴室內沒有生命跡象，嚇得立即報警，目前鑑識中心幹員及北檢檢察官都已到場勘查驗屍。

離奇的是，警方根據黎女男友說詞，調閱案發前後該樓層監視器，卻發現該時段監視器影像已經毀損，由於案情實在太過離奇，中山警方目前已經聯絡台北市警局科技偵查隊查扣監視器硬碟進行還原解析，不排除黎女男友涉案。

【相關新聞】



►獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談 工地主任涉借牌



►獨／法國菁英愛上台灣女學霸 古查爾生日前夕搭上死亡列車



