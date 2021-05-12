兩廳院限制出入口！86場節目取消影響5萬人　全額退票辦法看這裡

▲國家兩廳院因應防疫升級，限制出入口、86場節目受影響延期或取消。（資料圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／台北報導

近來計畫前往國家戲劇院、音樂廳的民眾注意了！國家兩廳院宣布，因應疫情提升二級警戒，依據中央流行疫情指揮中心發布公眾集會活動最新指引，即日起至6/8僅開放戲劇院1號門（愛國東路側）、音樂廳2號門（藝文廣場側）；而為配合「室內超過100人、室外超過500人」活動延期或取消，受影響節目達64檔、86場，影響人次近5萬人，將陸續對外公告，取消節目皆可辦理「全額退票」。

兩廳院防疫升級措施（即日起至6/8）：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、兩廳院即日起僅開放戲劇院1號門（愛國東路側）、音樂廳2號門（藝文廣場側），若當天廳內有節目演出，則將在演出前一個小時開放地下停車場觀眾出入口，演出前40分鐘，則會開放4號及6號門，同時加強消毐與清潔。觀眾進入場館需依規定全程戴口罩與實聯制，並將啟動人流及總量管制。

2、因應指揮中心建議，兩廳院積極協調「室內超過100人、室外超過500人」之演出活動延期或取消，預計影響節目達64檔、86場，影響人次近5萬人。受影響之演出活動，將陸續對外公告。

兩廳院下列主辦節目自即日起暫停銷售，5/13（四）將另行公告因應措施：

6/10-6/13 廳院選 唐美雲歌仔戲團《光華之君》精彩重現

6/11-6/13 2021新點子實驗場 陳弘洋 x 吳子敬 x 邱柏翔《半金屬》

6/19-6/27 2021新點子實驗場 林陸傑《Role Play》

6/23 NTCH togo 雙管琴下──管風琴二重奏

7/9-7/11 2021新點子實驗場 噪音印製《虛擬日常》

7/10-7/18 2021新點子實驗場 周翊誠《百年之囚》

5. 5/11-5/12外租節目演出延期或取消

▸ 音樂廳

5/11 19:30《雙城之聲－台北愛樂青年合唱團年度音樂會》（取消）

5/12 19:30《10年．蛻變—中央研究院合唱團》（延期）

▸ 演奏廳

5/11 19:30《2021板橋樂展～臺藝新秀音樂會II》（延期）

5/12 19:30《告白與假面-伊凡．雅納科夫 鋼琴演奏會》（延期）

退票資訊

▸ 取消節目皆可辦理全額退票，相關退票資訊請見OPENTIX兩廳院文化生活或觀賞節目所使用之售票系統。

▸ 延期節目將先行取消演出，延演時間擇日公告，進一步資訊，可見兩廳院官網或OPENTIX兩廳院文化生活各節目頁面。

▸ 若有任何疑問，可洽兩廳院或OPENTIX客服中心：（02）3393-9888。