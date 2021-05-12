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《鐘樓怪人》17場近完售受衝擊！團員已完成14+7隔離「很遺憾」

▲▼《鐘樓怪人》原預計在台演出，受到疫情升級二級影響，預計延期。（圖／聯合數位文創）

▲《鐘樓怪人》受到疫情升級二級影響，17場演出受到衝擊。（圖／聯合數位文創）

記者林育綾／台北報導

指揮中心發布公眾集會活動最新指引建議，即日起至6/8「室內超過100人、室外超過500人」停辦，兩廳院、衛武營等陸續宣布活動延期或取消。其中衝擊最大為《鐘樓怪人》，在高雄5天7場完售、台北9天10場僅剩零星票券，主辦單位聯合數位文創去年底才因莫斯科芭蕾舞團確診承受鉅額損失；如今又逢疫情升級，影響票券多達7萬張，現正積極協調延期演出，目前暫停售票，相關資訊將另行公告。

音樂劇《鐘樓怪人》原預計5月19日起至23日在高雄衛武營歌劇院、5月28日至6月6日在台北流行音樂中心演出，如今因應國內疫情升級二級，確認延期。主辦也在官網公告表示，《鐘樓怪人》團員已完成14天隔離、7天自主健康管理，準備演出前的各項工作，也非常期待可以在台灣與觀眾見面，很遺憾遇到目前狀況；而目前主辦正與兩個場館、劇團協調後續的演出日期調整。

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▲▼《鐘樓怪人》原預計在台演出，受到疫情升級二級影響，預計延期。（圖／聯合數位文創）

▲《鐘樓怪人》受到疫情升級二級影響，17場演出受到衝擊。（圖／聯合數位文創）

據悉此次演出在高雄衛武營5天7場已完售，後續好評加碼在台北9天演出10場，也僅剩下零星票券。主辦表示，此次連同《鐘樓怪人》，旗下活動總共約7萬張票券受到影響。目前主辦單位為了確保觀眾權益，已暫停售票，將再另行公告延期資訊、退換票務辦法，同時感謝各觀眾的支持與耐心等待。

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