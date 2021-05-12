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美日法澳首次聯合軍演登場　4國共派11艦艇！演習範圍囊括陸海空

▲▼美軍馬金島號直昇機登陸平台艦（USS Makin Island）2021年3月19日於阿拉伯海，左方有美國皇家港號導彈巡洋艦、前方為法國戴高樂號航母、右方則是日本有明號驅逐艦（Ariake）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍馬金島號直昇機登陸平台艦（USS Makin Island）2021年3月19日攝於阿拉伯海，左方有美國皇家港號導彈巡洋艦、前方為法國戴高樂號航母、右方則是日本有明號驅逐艦（Ariake）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美、日、法、澳11日於日本西南部啟動首次聯合軍演，此次演習代號「ARC21」旨在提高離島防禦能力，應對中國在亞洲海域咄咄逼人的勢態，範圍包含空中、陸地與海上的演習訓練將為期1周至5月17日結束。

根據日本共同社與美國之音報導，美國、法國、澳洲軍隊與日本自衛隊首次聯合軍演「ARC21」於11日在九州長崎縣佐世保市的相浦駐地啟動，訓練將進行至17日，在訓練後半日程中，海上與陸將部隊聯合向跨宮崎縣與鹿兒島縣的「霧島演習場」投送部隊，4國共11艘水面艦艇將參加在東海的訓練。

日本海上自衛隊稱，將出動直升機護衛艦伊勢號、宙斯盾艦足柄號與金剛號、運輸艦大隅號等7艘水面艦艇以及潛艇、巡邏機。此外，美國的紐奧良號兩棲船塢運輸艦（USS New Orleans LPD-18）、巡邏機、MV-22魚鷹運輸機；法國的雷電號兩棲攻擊艦（Tonnerre）和速科夫號護衛艦（Surcouf）；澳洲的帕拉馬塔號護衛艦（HMAS Parramatta）都將分別加入軍演。

▲日本新防衛大臣岸信夫（Kishi Nobuo）。（圖／路透）

▲日本防衛大臣岸信夫（Kishi Nobuo）表示，日本希望深化防衛合作關係。（圖／路透）

共同社先前指出，日本陸上自衛隊、法國陸軍和美國海軍陸戰隊11至17日預計進行離島登陸與城市巷戰訓練，陸上參加隊員總計約220人，其中包含美、法各約60人，這是首次3國地面部隊在日本國內實施正式的實際訓練。而訓練的亮點是，九州西部近海的日、法艦艇上的飛機14日將把部隊運送至霧島演習場的「直升機突擊」作戰，加上登陸後的巷戰，以強化3國合作。

日本防衛大臣岸信夫在演習前表示，持續1周的軍演顯示，東京尋求進一步深化共享「自由開放的印度-太平洋」此一願景的防衛合作關係，不僅包括美國盟友，也包含「志同道合」的國家，例如，法國是歐洲唯一一個在印太地區有長期軍事存在的國家，也是一個與日本志同道合的國家。

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