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民進黨：2012年沒國際標準時　江啟臣當年投票贊成進口萊牛

▲▼民進黨指出，在2012年還沒有國際標準時，江啟臣投票贊成進口萊牛。（圖／民進黨臉書）

▲民進黨指出，在2012年還沒有國際標準時，江啟臣投票贊成進口萊牛。（圖／民進黨臉書）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨11日在臉書批評總統蔡英文進口美豬一事，民進黨發言人顏若芳反駁，國民黨不敢面對「准許開放安全容許量內的瘦肉精」進口的歷史，國民黨主席江啟臣當年還投票贊成進口含萊劑肉品。

顏若芳指出，「國、民、黨、反、美、萊、豬」七個字不但千真萬確，更是一面照妖鏡。國民黨2012年在沒有國際標準時開放含萊劑的美國牛，現在卻反對開放含萊劑的美豬，這不是照妖鏡是什麼？

顏若芳質疑，江啟臣完全不敢承認，2012年國民黨為開放萊克多巴胺修改食品安全衛生管理法，通過「准許開放安全容許量內的瘦肉精」的肉品進口，「難道當年同意修法的，是假的江啟臣嗎？」

顏若芳說，民進黨立場從以前到現在都是一樣，以國際標準為規範，而且到目前為止，所有進口豬肉全部都是未檢出，政府也都採取比國民黨當初開放美牛時更完善的措施，「國民黨小編不知道過去國民黨的歷史沒關係，難道江啟臣主席也是假主席？」最後，她呼籲，疫情當前，國民黨少噴口水，少在臉書造謠。

▼根據立法院公報，2012年時為執政黨的國民黨，以行政命令同意含萊劑肉品進口，江啟臣等立委當年也投下贊同票。（圖／記者陶本和攝）

▲▼根據立法院公報，2012年時為執政黨的國民黨，以行政命令同意含萊劑肉品進口，江啟臣等立委當年也投下贊同票。（圖／讀者提供）

▲▼根據立法院公報，2012年時為執政黨的國民黨，以行政命令同意含萊劑肉品進口，江啟臣等立委當年也投下贊同票。（圖／讀者提供）

▲▼根據立法院公報，2012年時為執政黨的國民黨，以行政命令同意含萊劑肉品進口，江啟臣等立委當年也投下贊同票。（圖／讀者提供）

▲▼根據立法院公報，2012年時為執政黨的國民黨，以行政命令同意含萊劑肉品進口，江啟臣等立委當年也投下贊同票。（圖／讀者提供）

▲▼根據立法院公報，2012年時為執政黨的國民黨，以行政命令同意含萊劑肉品進口，江啟臣等立委當年也投下贊同票。（圖／讀者提供）

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