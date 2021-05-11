超商最新單片披薩！咬下牽絲還有滿滿配料　限定400間門市開賣

▲現在去小7就能吃到熱呼呼的披薩。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

很想吃披薩卻又擔心買一大盒根本吃不完嗎？小7就推出最新2款單片披薩，其中夏威夷口味能夠吃到滿滿的鳳梨、火腿片等配料，咬下還會牽絲，即日起台北地區限定400間門市販售。披薩連鎖店必勝客則是限時開賣新口味披薩，披薩上鋪滿大干貝、蛤蠣等海鮮，每一口都是超濃郁海味。

小7這次新推出的「瑪格麗特風味披薩」和「夏威夷風味披薩」，只有台北地區近400間門市買得到，「瑪格麗特風味披薩」使用手工桿製餅皮，再鋪上滿滿的蕃茄和羅勒葉，還能吃到超濃郁拔絲摩佐瑞拉起司。

▲瑪格麗特風味披薩的香氣非常濃郁。



另一款「夏威夷風味披薩」，同樣使用手工桿製餅皮，加上主廚特調紅醬，再搭配鳳梨、火腿片、摩佐與切達雙起司，每一口都能品嚐滿滿的起司和配料，微波後就能開吃。

▲夏威夷風味披薩還會牽絲。



愛吃披薩的你更不能錯過必勝客新推出的「義式漁夫海鮮披薩」，以義大利南部經典漁夫料理為創意發想，披薩上鋪滿大干貝、蛤蠣及魷魚，並佐以菠菜搭配番茄慢燉牛肉醬，大口咬下先是吃到歐式醬汁，再咬到海鮮的鮮甜滋味，即日起至6/28限時、限量賣。

▲義式漁夫海鮮比薩海味十足。（圖／必勝客提供）