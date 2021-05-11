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行動不便婦卡廁所！好市多清潔員「一舉動」感動2萬網友：台灣處處溫情　

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲好市多示意圖。（圖／記者許力方攝）

記者邱晟軒／綜合報導

工作有成就的人，或許不是業績最厲害的，而是能把人性美好帶到工作裡的人！有網友近日在臉書社團公開向好市多一位清潔員致謝，因為他行動不便的年邁母親在進入賣場女廁後，無人協助，但幸好遇上了在進行清潔的陳大姐，也幸虧她的協助，讓母親順利如廁，「陳月李大姐，謝謝妳！」

有一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，家中有老人的家庭應該都了解，老人家通常不是不愛出門，而是因為行動不便，怕給晚輩或小輩帶來困擾，所以抗拒出門，結果便漸漸的就不再出門。

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原PO指出，日前到台中好市多南屯店，行動不便的媽媽突然肚子不適急著去廁所，但當時女廁內仍有其他人在場，所以不便進入協助媽媽如廁，這時候在廁所內進行清潔的的陳月裡大姐（名字應該沒有記錯），感謝妳的協助讓家母倍感溫馨。原PO向陳大姐致謝，「這本不是妳的事務卻讓妳花費了許多時間，謝謝妳！」

▲有網友向賣場一位清潔員公開致謝。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友向賣場一位清潔員公開致謝。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO強調，當場已經口頭感謝過，也委託工作人員向主管轉告我們母子的感謝之意，但還是覺得不能夠完全表達謝意，因此想在公開社團裡讓大家知道陳大姐的善舉，因為這件事情無疑對家母是一件重要的事，更是鼓舞老人一起出門的助力。

貼文曝光後，立刻感動2萬網友，「充滿正向感恩與默默行善的優質服務，令人覺得台灣是溫暖的環境」、「好的事情真的要宣揚，這個世界才會更加美好」、「真的是好榜樣，謝謝有愛的社會朋友」、「可以填寫意見表，讓公司知道會更有助於這名員工」。文章也讓家中有老人家的網友深受共鳴，「真的！我每次帶老人家出門都會特別感激幫助我們或者熱情接待我們一點都不嫌麻煩的人」。

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