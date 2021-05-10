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報稅季省起來！摩斯99元吃宵夜超划算　護師節咖啡「買1送1」

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡祭出宵夜優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

5月12日國際護師節即將到來，摩斯為了感謝疫情期間第一線醫護人員的奉獻，將於當天針對醫護人員推出摩斯咖啡「買1送1」優惠；另外因應繳稅季，即日起至6月30日宵夜時段更祭出超狂「指定點心5選2」，例如點雞腿塊薯條組＋金魷魚薯餅組，搭配大冰紅茶只要99元超划算，報稅季省一波！

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡致敬醫護，推出咖啡買一送一優惠。（圖／業者提供）

摩斯表示，5月12日護師節當天，醫護相關人員只要到摩斯漢堡門市出示識別證件，即可享中杯摩斯咖啡「買一送一」優惠，還能加價20元升級拿鐵、卡布奇諾/澳式黑咖啡，加價40元升級為中杯摩斯馥樂白，不限冰熱。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡致敬醫護，5/12 推出咖啡買一送一優惠。（圖／業者提供）

而5/10推出「冰檸摩斯咖啡」，使用台灣在地檸檬原汁與檸檬片，在酸甜風味綻放口中，襯托出摩斯咖啡的香醇濃郁，打造專屬夏日的幸福滋味，5/31前享有嚐鮮優惠價，原價每杯60元，特惠期間2杯一起買平均每杯只要60元，可更換黑糖特調拿鐵咖啡、黑糖蒟蒻茶歐蕾、草莓蒟蒻茶歐蕾，兩杯優惠不限同品項。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲5/10推出「冰檸摩斯咖啡」優惠。（圖／業者提供）

而即日起至6/30貼心推出「MOS深夜好食」宵夜優惠，晚上8點至凌晨5點，購買指定點心「摩斯雞塊／雞腿塊薯條組／金魷魚薯餅組／抹茶紅豆米派／米斯球」5樣中任選2樣，搭配大冰紅茶，優惠價只要99元（原價130-150元），飲品可更換無糖大冰紅茶、100%台灣冰綠茶、摩斯熱紅茶，或加價升級摩斯咖啡、拿鐵咖啡、澳式黑咖啡、摩斯馥樂白，讓消費者在報稅時期也能夠享受美味的小確幸。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡宵夜優惠。（圖／業者提供）

另外全聯近來強打自有咖啡品牌「OFF COFFEE」，今年更升級為100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，標榜銅板價喝精品咖啡，即日起至6/3，推出限時28天「自帶杯省6元」，若使用「PX Go!全聯線上購」寄杯服務每杯20元，搭配自帶杯優惠，等於最低一杯只要14元！

▲全聯限時28天推出OFF COFFEE「自帶杯省6元」優惠。（圖／全聯提供）

不僅如此，夏季想喝冰拿鐵有新選擇，7-ELEVEN自有咖啡品牌CITY CAFE首度結合全球知名的Oatly燕麥奶，推出CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」，讓講究純素食、乳糖不耐症者也能享受充滿奶香的冰拿鐵，即日起於台北信義區80家7-ELEVEN門市搶先販售，5月18日前享嚐鮮價每杯省10元，6月2日將於逾6000家門市全面販售。

▲7-ELEVEN CITY CAFE推出「冰燕麥拿鐵」。（圖／統一超商提供）

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