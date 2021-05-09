劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

▲劉志斌主持海軍司令部月會暨專題講演。（圖／翻攝自Facebook／海軍司令部）



政治中心／綜合報導

海軍司令劉志斌4月30日出席美國印太司令的交接儀式，但海軍5月4日在臉書PO出劉志斌主持海軍司令部月會的照片，引發外界質疑劉志斌赴美返台後是否沒隔離。對此，海軍9日澄清，劉志斌主持月會的照片，是出國前所主持的。

▲劉志斌、黃仁泓。（圖／翻攝自Facebook／海軍司令部）



美國印度太平洋司令部4月30日在夏威夷珍珠港聯合基地舉辦新司令交接，戴維森（Philip Davidson）卸任，由原太平洋艦隊司令、海軍上將約翰·阿基里諾（John Aquilino）接任。戴維森曾在參議院聽證會上發出警告，擔心共軍攻台威脅可能在未來6年內發生。阿基里諾則表示，台灣所處的戰略位置至關重要，全球2/3貿易可能因此受到影響，他主張「持續對台軍售」。外界也預估阿基里諾將維持對華的強硬立場。



我國海軍司令劉志斌也赴美國出席阿基里諾接任儀式。不過，有眼尖網友發現，海軍5月4日在臉書上PO出舉辦月會暨專題演講的照片中，劉志斌主持月會，北投醫院醫療部主任黃仁泓醫師受邀，以「情緒調適與壓力管理」為題實施專題講演，分享專業學理及臨床經驗，讓官兵學習克服負面情緒與生活壓力，勇於面對挑戰。網友質疑，劉志斌從美國返台後未隔離，還主持月會，違反防疫規定。

▲阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像）



據指出，劉志斌是主持4月份的月會，不過軍方有重新律定刊登稿件的審查工作；因此，劉志斌4月主持月會的新聞稿在經過層層審查後，至5月4日刊登，並非是主持5月份的海軍司令部月會。