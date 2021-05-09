　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「輾警腳事件」遭點名關說　議員蔡永芳盼就此打住：2人飽受折磨

▲「輾警腳事件」風波，市議員蔡永芳希望就此打住。（圖／翻攝自蔡永芳臉書）

▲「輾警腳事件」風波，居中為民服務的市議員蔡永芳希望就此打住。（圖／翻攝自蔡永芳臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園警分局「輾警腳事件」衍生風波不斷，當事人交通中隊員警莊員稱握有議員關說錄音檔，被點名的市議員蔡永芳9日表示，他沒跟莊員接觸，也沒有關說，是黃姓駕駛因此事件到其服務處尋求協助而關心。針對事件發生以來，黃姓駕駛和莊員都飽受折磨，希望此事能夠就此打住。▲「輾警腳事件」風波，市議員蔡永芳希望就此打住。（圖／翻攝自蔡永芳臉書）

▲「輾警腳事件」風波，居中為民服務的市議員蔡永芳希望就此打住。（圖／翻攝自蔡永芳臉書）

蔡永芳並肯定，多數的員警於治安或交通維護，認真用心深受肯定。桃園警分局則強調，會利用各場合加強員警執勤態度與技巧訓練，避免讓民眾誤會，衍生不快。由於，莊姓員警認為，他在去年六月於桃園區建新街，勸導黃姓駕駛違停時，遭對方壓傷左腳而提告，現今因黃姓駕駛將當天錄影PO上網，引發各界議論，其心情受到影響，目前經長官同意返回南部休息、緩解情緒中。

該起「輾警腳事件」係桃園警分局交通中隊莊姓員警，於去年6月在處理交通事故後，騎車行經桃園區建新街，發現黃姓駕駛停在路中，以為妨害交通，鳴笛逆向騎車返回勸阻，遭黃男車意外輾傷左腳而提告，黃男不滿被桃園地院依過失傷害判拘10天，將事發行車紀錄器影片放上網，連日來，引發網友議論。

▲▼駕駛瘋狂道歉！桃園警怒「你故意的」通報對講機：民眾開車輾我腳。（圖／爆料公社）

「輾警腳事件」連日來成為新聞焦點。（圖／爆料公社）

▶ANNA SUI香水＋絕美化妝包只要949元　現省1000元送禮自用都划算

ET快訊
快訊／台中7歲童溺水！　30歲爸好友跳下去救雙雙失蹤
媽急尋14歲女兒發現可疑車　上前驚見車內吞吐
心碎母親節！18歲騎士擦撞休旅車　彈飛擊中護欄身亡
北捷OL遭摸臀畫面曝！　警方公布「這三站」最危險
實測！27歲女打AZ疫苗　曝痛苦副作用：2天沒辦法上班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／麗寶樂園傳大停電遊客哀號　檢修1小時復電完成

網紅「活捉王錦蛇」還吃下肚…挨轟急道歉！南市府：最高開罰30萬

快訊／溪邊烤肉悲劇！7歲童失足跌溪中　爸好友跳水救人雙雙失蹤

「輾警腳事件」遭點名關說　議員蔡永芳盼就此打住：2人飽受折磨

心碎母親節！苗栗18歲騎士與休旅車擦撞　彈飛擊中護欄重傷亡

捷運偷拍性騷案忠孝復興站最多　專摸胸臀綠衣男影像曝

快訊／屏東滿州轎車失控「撞破水泥磚牆」！　車頭爛毀2傷送醫

幫派分子衝民宅「灑冥紙、丟雞蛋」！　南投警掃黑逮人

船長卸漁貨失足摔落南仁港　海巡安檢神速救援

媽急尋14歲女兒發現可疑車！上前驚見車內吞吐　氣瘋怒告男網友

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

快訊／麗寶樂園傳大停電遊客哀號　檢修1小時復電完成

網紅「活捉王錦蛇」還吃下肚…挨轟急道歉！南市府：最高開罰30萬

快訊／溪邊烤肉悲劇！7歲童失足跌溪中　爸好友跳水救人雙雙失蹤

「輾警腳事件」遭點名關說　議員蔡永芳盼就此打住：2人飽受折磨

心碎母親節！苗栗18歲騎士與休旅車擦撞　彈飛擊中護欄重傷亡

捷運偷拍性騷案忠孝復興站最多　專摸胸臀綠衣男影像曝

快訊／屏東滿州轎車失控「撞破水泥磚牆」！　車頭爛毀2傷送醫

幫派分子衝民宅「灑冥紙、丟雞蛋」！　南投警掃黑逮人

船長卸漁貨失足摔落南仁港　海巡安檢神速救援

媽急尋14歲女兒發現可疑車！上前驚見車內吞吐　氣瘋怒告男網友

李杏救護車上生孩子！　陳庭妮演出「消防員溫柔面」網哭爆

鋼龍應該沒問題了　葉總談下周輪值安排

快訊／麗寶樂園傳大停電遊客哀號　檢修1小時復電完成

網紅「活捉王錦蛇」還吃下肚…挨轟急道歉！南市府：最高開罰30萬

宋文華中繼2局無責失　林家正連3場敲安

壽險業建議兩方向　打造「未來媽媽」後盾！

22歲生到37歲！4寶媽白家綺「花15年追媽紀錄」　高中決定至少2胎

房東帶人看房「敲兩下就開門」！　他裸體午睡驚醒：租房仔的悲歌

LIVE／急追「染疫飛行教官夫妻足跡」　陳時中最新說明

Chloé下個爆款「柔霧糖果包」！　金屬配件、流蘇皮革帥又甜

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

台南安平帆船7人檢查無發燒等染疫症狀

公布輾腳警對話錄音！　駕駛還原去「議員服務處」現場

黃國昌痛批王啟任！雞排妹發文反擊慘逆風

即／雲林黑車霸王迴轉　24歲機車騎士T字衝擊慘死

網提11質疑！輾腳警回應喊「車主找人騷擾我」

警察視角片曝光！輾腳警還原現場

他與妹子聊天暈船「匯2.9萬結婚金」　見真相哭了

北科大驚傳墜樓！男大生8樓墜下身亡

7台人馬國買船！漂流2個月駛入安平港

媽急尋14歲女兒發現可疑車！上前驚見車內吞吐秒氣瘋

捷運性騷案忠孝復興站最多　慣犯影像曝

更多熱門

相關新聞

警察視角片曝光！輾腳警還原現場

警察視角片曝光！輾腳警還原現場

桃園莊姓交警去年6月時誤認禮讓來車的黃男違停，上前示意駛離，不料左腳意外被輾過，即便對方不斷道歉，事後他仍提告對方肇逃。這段影片1年後在「爆料公社」引起網友一面倒的撻伐，莊警自認委屈，公開2張警察視角照片自清，更加碼爆料黃男找議員關說施壓，他握有關鍵錄音檔。

輾腳警怒提告！學長傻眼嗆丟臉：誰挺得下去

輾腳警怒提告！學長傻眼嗆丟臉：誰挺得下去

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

輾腳道歉片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆

輾腳道歉片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆

關鍵字：

桃園警輾警腳蔡永芳

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

第二波水逆來了！5星座慘成重災戶

雞排妹又狂call！陳沂直接公布號碼掀議

三上悠亞才第二！　現役AV女優排行公開

台南安平帆船7人檢查無發燒等染疫症狀

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面