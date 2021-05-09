「輾警腳事件」遭點名關說　議員蔡永芳盼就此打住：2人飽受折磨

▲「輾警腳事件」風波，居中為民服務的市議員蔡永芳希望就此打住。（圖／翻攝自蔡永芳臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園警分局「輾警腳事件」衍生風波不斷，當事人交通中隊員警莊員稱握有議員關說錄音檔，被點名的市議員蔡永芳9日表示，他沒跟莊員接觸，也沒有關說，是黃姓駕駛因此事件到其服務處尋求協助而關心。針對事件發生以來，黃姓駕駛和莊員都飽受折磨，希望此事能夠就此打住。

▲「輾警腳事件」風波，居中為民服務的市議員蔡永芳希望就此打住。（圖／翻攝自蔡永芳臉書）



蔡永芳並肯定，多數的員警於治安或交通維護，認真用心深受肯定。桃園警分局則強調，會利用各場合加強員警執勤態度與技巧訓練，避免讓民眾誤會，衍生不快。由於，莊姓員警認為，他在去年六月於桃園區建新街，勸導黃姓駕駛違停時，遭對方壓傷左腳而提告，現今因黃姓駕駛將當天錄影PO上網，引發各界議論，其心情受到影響，目前經長官同意返回南部休息、緩解情緒中。

該起「輾警腳事件」係桃園警分局交通中隊莊姓員警，於去年6月在處理交通事故後，騎車行經桃園區建新街，發現黃姓駕駛停在路中，以為妨害交通，鳴笛逆向騎車返回勸阻，遭黃男車意外輾傷左腳而提告，黃男不滿被桃園地院依過失傷害判拘10天，將事發行車紀錄器影片放上網，連日來，引發網友議論。

▲「輾警腳事件」連日來成為新聞焦點。（圖／爆料公社）

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