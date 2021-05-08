　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

起床驚見陌生男子「在廚房吃麵」　屋主嚇呆：然後他就死掉了！

▲煮飯,廚房,下廚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屋主起床驚見一個陌生人在廚房吃麵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林彥臣／綜合報導

日本大阪府的坂井市日前發生一起相當不尋常的謎團，屋主深夜11點起床，想要去廚房喝一杯水的時候，突然發現一個陌生男子正在廚房吃義大利麵，隨後雙方發生肢體衝突，大約1小時之後這名陌生男子就死掉了。

根據日本媒體《Sora News 24》報導，今年60歲的屋主起床想要區喝水，驚見一名年約30多歲、身著他家的T-Shiet的陌生男子正在廚房吃麵，陌生人還很淡定的對屋主說，「我從前門進來的」，然後這名男子就突然試圖逃跑。

屋主見狀立刻阻止這名陌生人逃跑，雙方發生肢體衝突，隔壁屋主的弟弟聽見發生騷動也前來幫忙，屋主的父親則同時打電話報警。

▲▼死亡,醫院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲然後這名陌生人就死掉了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

屋主一家制伏了這名陌生男子，但是當警方到達的時候，這名男子已經失去了意識，送醫1個小時之後宣告不治。

日本網友這個事件討論表示，「從頭到尾都是一連串的恐怖」、「他未經允許進入人家房子，未經允許拿人家衣服穿，還未經允許死掉！」、「這屋主很幸運，還好他不是殺手，以後記得把門關好」、「我對屋裡的人做了什麼事感到懷疑」。

ET快訊
三上悠亞才拿第2！「現役AV女優排行榜」公開　第1名換人當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長征五號火箭9日「返回大氣層」　可能掉在哪？分析一次看

起床驚見陌生男子「在廚房吃麵」　屋主嚇呆：然後他就死掉了！

大阪新冠肺炎死亡率「超過印度」　每百萬人近20人死亡

6女1男極樂遊艇上露點野戰　不雅片外流「女主角身分曝光」

對北韓別太仁慈！美前助理國務卿揭平壤「沒準備談判」　籲拜登觀望

同事爽吃披薩不揪！單親媽怒告「職場霸凌」　公司慘賠89萬

人妻辣照曝光！滿身刺青露性感大腿根　刺上「超級英雄」只為愛兒

4歲童網購「霸氣下單」918根海綿寶寶冰棒！　媽媽一看帳單崩潰了

1年3次緊急事態！日本民眾「防疫疲勞」成效打折　確診數屢創新高

日本養老院爆大規模群聚！133人染疫已25死　2防疫破口曝光

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

輾腳警被罵不忍「全部截圖提告」　狂飆47則留言：寧願不要工作！

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

輾腳片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆　現身澄清「不是我啦」：爸媽都認錯

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

雞排妹鄭家純、陳沂半夜開撕！　被酸「懂找律師」…「奪命連環扣」直球對決

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

李昇基《MOUSE》就是殺人魔本尊！　對著鏡子練表情..純真樣都是裝的

長征五號火箭9日「返回大氣層」　可能掉在哪？分析一次看

起床驚見陌生男子「在廚房吃麵」　屋主嚇呆：然後他就死掉了！

大阪新冠肺炎死亡率「超過印度」　每百萬人近20人死亡

6女1男極樂遊艇上露點野戰　不雅片外流「女主角身分曝光」

對北韓別太仁慈！美前助理國務卿揭平壤「沒準備談判」　籲拜登觀望

同事爽吃披薩不揪！單親媽怒告「職場霸凌」　公司慘賠89萬

人妻辣照曝光！滿身刺青露性感大腿根　刺上「超級英雄」只為愛兒

4歲童網購「霸氣下單」918根海綿寶寶冰棒！　媽媽一看帳單崩潰了

1年3次緊急事態！日本民眾「防疫疲勞」成效打折　確診數屢創新高

日本養老院爆大規模群聚！133人染疫已25死　2防疫破口曝光

元元控前閨蜜偷錢挨告…北檢不起訴！陳甯亞隔空發聲：真是怕妳了

長征五號火箭9日「返回大氣層」　可能掉在哪？分析一次看

電腦椅一張近4萬！女子看「普通外觀」喊貴…內行人打臉：坐過就知

第二波水逆來了！「5星座」慘成重災戶　金牛人財兩失大噴錢

韓網熱議IU美貌十年不變！「用鮮奶濕敷」私房5大保養技巧公開　

伍鐸支援先發對猿跨季6連敗　黃子鵬應戰守護主場

《青你3》決賽取消…「出道名單」仍爆出！粉絲看排名氣瘋：離譜

7台人買船「開11天回台」！海巡急擋　將停靠高雄興達港「居檢」

林忠正／中國超限戰 vs 美國進階版超限戰

一直待在市場中！　跳出個股操作的思維

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

6女1男極樂遊艇上露點野戰　不雅片外流

撞破嬌妻睡小王！他下跪驚知以前睡更多人

北韓AV禁片外流！清純派「國民女優」遭處決

4歲童「霸氣下單」918根海綿寶寶冰棒！

起床驚見陌生人在廚房吃麵　屋主：然後他就死掉了

同事吃披薩不揪！單親媽怒告霸凌獲賠89萬

大阪新冠肺炎死亡率「超過印度」

人妻辣照曝光　全身刺滿超級英雄

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

大叫嚇到野象　男被瘋狂踩死

美軍劫校車　遭小學生包圍質問到崩潰　

6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打

喝神水治新冠！印度村民乾旱挖髒水喝

美國最新預測　長征5B最快明早重返大氣層

更多熱門

相關新聞

大阪新冠肺炎死亡率「超過印度」

大阪新冠肺炎死亡率「超過印度」

印度疫情大爆發連續15天確診數破30萬，不過在全球關注印度的同時，日本關西地區的疫情最近也陷入困境當中，大阪的染疫死亡率甚至超越印度，每百萬人當中有19.6人死亡，整個關西地區持續陷入醫療崩潰當中。

對北韓別太仁慈！美前助理國務卿向拜登喊話

對北韓別太仁慈！美前助理國務卿向拜登喊話

日本養老院爆群聚　133人染疫25死

日本養老院爆群聚　133人染疫25死

南韓前國務總理病逝！享壽87歲

南韓前國務總理病逝！享壽87歲

扯！阿嬤慘被陌生人挖開火葬

扯！阿嬤慘被陌生人挖開火葬

關鍵字：

陌生人廚房吃麵日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

三上悠亞才第二！　現役AV女優排行公開

雞排妹又狂call！陳沂直接公布號碼掀議

他撿「邪門鐵鍊」　10小時後慘遭截肢

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

6女1男極樂遊艇上露點野戰　不雅片外流

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

撞破嬌妻睡小王！他下跪驚知以前睡更多人

陳年腳皮厚到裂開　27秒噁片瘋傳

周華健唱《家後》一半... 仙女級天后突上台！全場叫瘋

月薪80K是啥感覺？網曝殘酷真相

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

輾腳警被罵不忍「全部截圖提告」　狂飆47則留言：寧願不要工作！

輾腳警被罵不忍「全部截圖提告」　狂飆47則留言：寧願不要工作！

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面