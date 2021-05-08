起床驚見陌生男子「在廚房吃麵」　屋主嚇呆：然後他就死掉了！

▲屋主起床驚見一個陌生人在廚房吃麵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林彥臣／綜合報導

日本大阪府的坂井市日前發生一起相當不尋常的謎團，屋主深夜11點起床，想要去廚房喝一杯水的時候，突然發現一個陌生男子正在廚房吃義大利麵，隨後雙方發生肢體衝突，大約1小時之後這名陌生男子就死掉了。

根據日本媒體《Sora News 24》報導，今年60歲的屋主起床想要區喝水，驚見一名年約30多歲、身著他家的T-Shiet的陌生男子正在廚房吃麵，陌生人還很淡定的對屋主說，「我從前門進來的」，然後這名男子就突然試圖逃跑。

屋主見狀立刻阻止這名陌生人逃跑，雙方發生肢體衝突，隔壁屋主的弟弟聽見發生騷動也前來幫忙，屋主的父親則同時打電話報警。

▲然後這名陌生人就死掉了。（圖／取自免費圖庫pixabay）



屋主一家制伏了這名陌生男子，但是當警方到達的時候，這名男子已經失去了意識，送醫1個小時之後宣告不治。

日本網友這個事件討論表示，「從頭到尾都是一連串的恐怖」、「他未經允許進入人家房子，未經允許拿人家衣服穿，還未經允許死掉！」、「這屋主很幸運，還好他不是殺手，以後記得把門關好」、「我對屋裡的人做了什麼事感到懷疑」。