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月薪8萬是啥感覺？小資女調薪訂目標　網冷回：吃飯能加滷蛋而已

小資女示意圖。（圖／記者陳亭伃攝）

▲有網友詢問「月領80K是什麼感覺」，引發熱議。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

在這個萬物皆漲薪水不漲的時代，許多年輕人過得苦哈哈。一名女網友在工作了好幾年後，終於調薪到40K，讓她得以有更多的錢花在吃、住上，不過她也希望，未來能達到「月領80K」的目標。對此，她好奇上網詢問網友，「月薪8萬是什麼感覺？」 引發不少討論。

這名女網友在PTT發文表示，自己認真工作了好幾年，好不容易月薪從一開始的22k升到了40k，讓她感慨道「終於可以不用三餐吃便利商店的麵包茶葉蛋、可換租環境好一點的套房了。」而之後的長期目標，她也希望月薪能再翻一翻到8萬元，於是就好奇詢問，「不知道鄉民們月薪8萬元是什麼感覺？」

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文章曝光後，馬上就吸引了不少鄉民注意，其中就有人吐槽，「還好阿，也不會過特別爽」、「沒啥差，頂多買便當加買湯」、「吃滷肉飯可以自由加一顆滷蛋」、「8萬房貸孝親家用付完還不夠勒」、「我月收入9萬，供房子養小孩過得很拮据」、「薯條加大不用猶豫」、「感覺領得比六萬多、比十萬少」。

不過也有網友鼓勵，「8萬一個人可以過爽爽」、「一個人爽爽過哪需要8萬，4萬就可以了」、「其實看慾望，慾望太大8萬也不夠」、「就想吃什麼吃什麼，租房可以住好一點」、「跟同事聊天可以有一點點成就感」、「月薪600k路過，我領80k那時的生活品質還比現在好」、「還好啦以前一個月十萬覺得永遠不夠，現在兩萬多反而過得很滿足」。

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