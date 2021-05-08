世界和平婦女會表揚恩愛夫妻　相處之道「三多三少三處」

▲世界和平婦女會表揚恩愛夫妻。（圖／林淑慧提供）

記者楊淑媛／桃園報導

好的婚姻一定要有愛，但不僅僅只需要愛，還要用心經營。世界和平婦女會8日於桃園遠百9樓戶外庭園區辦理慶祝母親節活動，表揚25對包括金婚、銀婚及新婚的幸福家庭恩愛夫妻。婚齡30年、和先生一起經營婚紗攝影的晶綻囍事董事長林正德和夫人許文馨也接受恩愛夫妻表揚，談到夫妻相處之道，許文馨道「三多、三少、三處」秘訣。

許文馨說，三多是：多關心、多尊重、多鼓勵。三少是：少猜疑、少指責、少翻舊帳。三處則是：多想對方的好處、體諒諒對方難處、包容對方的短處。她認為，經營婚姻就像最生意，需要用心耐心，並感謝個性溫和的先生，容許性急的她，兩人在家庭和事業，一路相互扶持。

而婚姻的長度，許文馨體會到是和彼此的容忍度成正比。老一輩的夫妻多數沒有談戀愛，但在婚姻的經營，多半是站在對方、多想一下對方的優點，最重要的並不輕易說離婚。

世界和平婦女會秘書長林淑慧說，該會重視家庭和樂與婚姻經營，堅信「任何的成功，都比不上一個幸福的家庭」。今天的活動因理事長候美華不克出席，由該會副理事長陳素燕、彭素華代表，表揚25對包括金婚、銀婚及新婚的幸福家庭恩愛夫妻。包括市議員彭俊豪、陳姿伶等人士亦出席活動。

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