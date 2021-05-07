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批謝長廷不適任駐日代表　陳以信：毫無貢獻應立即解職返國

▲陳以信7日在立法院國是論壇上批評謝長廷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳以信7日在立法院國是論壇上批評謝長廷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本政府宣布2023年將福島核汙水排入海後，周邊國家群聲抗議，然而駐日代表謝長廷的態度卻是反指台灣也排放核汙水，國民黨不滿，斥責他是「助日代表」，更凍結4302萬駐外館預算。國民黨立委陳以信7日更進一步痛批謝駐日近5年沒有一點貢獻，且言行陷國家於不義，證明已不適任，應立即解職返國。

陳以信7日上午在立法院國是論壇表示，比起日本周遭各國對日排放核汙水入海的抗議態度，謝長廷不僅不敢反對，還炮口對內，跨海與原能會抬槓，總總不當言行不僅陷自己國家於不義，更證明他已不適任，應立即解職返國。

對於國民黨團要求謝長廷返台接受立法院外交國防委員會備詢一事，陳以信批評，謝長廷一再藉故拖延，甚至在臉書反控國會霸凌，「謝長廷身為駐外代表，藐視國會，莫此為甚」；、陳以信也罵外交部刻意護航謝長廷、幫他找藉口，稱駐日代表處有緊急狀況，所以謝不能離開。

「請問謝長廷人在日本真有這麼重要嗎？」陳以信指出，中國外交部長王毅2020年11月底訪日時，謝長廷大放空城記，為前線主帥，卻擅離陣地跑回台灣，當時外交部還替謝長廷辯解，稱外館人員有緊急替代方案，所以謝長廷回台沒關係，還有副代表在。

「請問現在外館就沒有替代方案？還是駐日代表處沒有副代表了？顯然外交部前言不對後語，只是為謝長廷開脫。」陳以信如此表示。

他也舉出，依照日本政府防疫規定，謝長廷就算要自主管理，其實也可上飛機返國，日方並沒有不讓謝回來；而根據台灣防疫規定，海外國人只要檢附3日內新冠肺炎檢測陰性報告，是可以上飛機回台，所以謝長廷不是不能回來，而是不肯回來。

接著，陳以信批評謝長廷擔任駐日代表將近5年，除了發表各種喪權辱國言論外，台日關係沒有任何實質進展。他表示，在馬政府時期，台日雙方簽下《台日漁業協定》、《台日投資協議》、《開放天空協定》，且故宮還可以赴東京展覽，我國更在北海道札幌新設辦事處；此外，連現在處理核廢水的「台日核能安全管制合作備忘錄」，都是馬政府在2014年所簽下。

陳以信再強調，謝長廷駐日5年沒有一點貢獻，胳膊向外彎，國民黨團已凍結外交部4320萬駐外館處預算，只要謝長廷1天不回來立法院，這筆預算就一天不解凍。

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