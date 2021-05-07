扯！貴族私校吃發霉蟑螂菜飯　家長哽咽再爆超窮酸「烙賽早餐」

記者羅婉庭／新北報導

新北市三峽私立辭修高中被爆出長期合作疑似與學校執董「有關係」之黑心團膳廠商，家長、學生卻求助無門。一名家長7日拿出學生拍攝的證據揭露，除了午餐吃油飯包蟑螂、發霉花椰菜之外，住宿生每天早餐份量非常少、衛生品質也很差。

民進黨團新北市議員廖宜琨7日召開「營養午餐加料給學生進補，校方經由採購進行利益輸送？教育局卻仍查無不法？」並邀請學生家長到場。一名媽媽哽咽指出，孩子多次反應，餐點份量極少、衛生品質差，配餐的豆漿或紅茶「每喝必拉」，且一週餐食中只有一顆雞蛋，學生時常反應餓到頭暈，一餐卻要80塊。

該家長表示，甚至在考試期間，學生寧可選擇不吃飯，以免身體不適影響成績。經追查，廠商廚房湯勺、鍋子非常髒，甚至積垢生鏽，反應多次校方卻置之不理，即使學生吃不飽，校方也不允許學生叫外送，讓學生餓肚子。

另一位劉姓家長代表指出，在今年3月初就爆發，教育局進發函要求學校限期改善，但事後並無改善；他更爆料，該校的創辦人是前監察院長陳履安，其家族經營私校多年頗受好評，才將孩子送到該校就讀，也因該校為住宿型學校，收費昂貴要求嚴謹，才讓家長感到放心。

該家長指出，自108年度起衞姓執行董事干涉校務之後，先後將原營養餐食業者及學校廚房廚工解約，後從外委託廠商居間引薦食材採購商回頭承包校內餐食的食材採購，再將學校餐廳另找自己人擔任要職，企圖隻手遮天，再家長們追查之下發現，該校原先委託之公司前負責人竟是衞姓執董，已嚴重違反利益迴避原則，是否苛扣學生三餐品質進行利益輸送，教育局應該立即介入調查。

▲辭修高中一週早餐，學生反應吃不飽、吃完必拉，校方也不允許叫外食。（組合圖）

廖宜琨指出，新北市長侯友宜上任以來非常注重食安與教育，不該是侯友宜在前面衝，教育局在後面擺爛，家長及學生不斷投訴，卻僅收到「已轉交本府教育局辦處，市長非常關心」等罐頭式回覆，更引發家長憤怒。

對此，教育局表示，接獲陳情辭修高中午餐供應情形欠佳、餐廳環境不潔等問題，為了解該校午餐狀況，已去函調閱該校提供食材供應商、菜單、食材驗收紀錄、進貨憑證及菜單設計等資料，將安排專業人員審查相關資料，倘不符相關規範將請學校儘速改善，以維護學生用餐權益。

教育局補充，至於家長對於該校供餐疑慮，將組成專案小組入校查察，如有違法之處，將依照食安法、私校法規定嚴格處置，亦會結合相關局處全力協助輔導改善，維護學生權益。

衛生局表示，4月27日（接獲檢舉隔日）即派員至辭修高中依食品良好衛生規範準則前往稽查，針對部分環境不符規定處如牆壁不潔、髒汙及排風口不潔等，已責令業者限期改正，倘複查仍不合格，可依違反食安法第8條處6萬元以上2億元以下之罰鍰。另現場亦抽驗相關產品送驗，後續如檢驗結果不符規定，將依法處辦。





▲辭修高中被爆給學生吃黑心午餐。（圖／廖宜琨辦公室提供 ）