內衣賊伸這根進浴室！女大生DIY「防狼機關」破案　手繪圖被讚爆

▲獨自在外租屋需隨時保有警戒心。（圖／pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

女生獨自在外租屋受到騷擾的案件層出不窮，一位僑光科技大學的女大生近日指出，一名男子試圖勾取她放在浴室的貼身衣物，所幸她平時就自行設有「防狼機關」，更透過監視器畫面逮到男嫌，並將手繪配置圖公開，文章馬上被其他網友讚爆。

該名女大生昨（6）日在Dcard發文表示，4日晚上7時左右她人躺在床上，但聽到浴室有東西掉落的聲音，讓她起了警戒，隨後聲音又變得更大聲，她決定起身一探究竟。

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▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，她沒有將寢室的燈打開，但浴室的燈開著，所以她一探頭就看到一個男生趴在窗戶外面，用一根凹成長條狀的衣架試圖勾取她的貼身衣物，她大喊「你在幹什麼！」對方便倉皇逃走，留下犯案工具。

原PO第一時間就和房東聯絡並報警，隨後查看租屋處的監視器，發現是2個人共同犯案，而且拍到他們還先入侵其他樓層的陽台，撥弄房客的衣物。

警方調查後發現，男嫌和其女友也在同棟租屋，到案辯稱「他只是想勾一下⋯⋯沒要幹嘛」，房東事後隨即讓他退租，不過仍未找出另名共犯。

▲原PO繪製防狼機關圖。（圖／翻攝自Dcard）



原PO將她自製的「防狼機關」以手繪圖方式呈現，並指出只要有人從外側打開紗窗，先前擺放的物品一定會掉落。文章目前已超過3700人按讚，今日登上熱門第一。