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韓AZ疫苗數據：60歲↑打1劑保護力達86%　陳時中笑：我和張上淳都有

▲▼0503疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供)

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日宣布下週一擴大AZ疫苗公費接種對象至第七、第八類對象，也就是軍人以及65歲以上長者。有不少民眾對AZ疫苗效力有所疑義，指揮中心專家小組召集人張上淳特別分享韓國最新AZ疫苗接種數據，追蹤60歲以上長者打一劑保護力可以達到86%！陳時中隨後笑稱「我跟張教授可能都有86%以上的保護力」。

▲▼AZ疫苗對65歲以上長者保護力達86%。（圖／指揮中心提供）

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▲AZ疫苗對60歲以上長者保護力達86%。（圖／指揮中心提供）

華航諾富特案間接催動疫苗接種意願，這兩天單日接種數量都在5千劑上下，從3月22日開打以來已經有近7.4萬人接種AZ疫苗。陳時中根據此施打速度，宣布下週一起開放第七類軍人與第八類65歲以上長者優先接種對象施打，2類合計新增符合資格者將近370萬人，預期可以加快AZ疫苗的使用。

避免長者與家屬對疫苗憂心，張上淳特別說明韓國疾病管理廳（KDCA）公布最新數據，該國自2月開始接種新冠疫苗，廠牌包含AZ以及輝瑞／BNT，追蹤逾350萬名60歲以上長者長達2個月時間，發現打了1劑之後，不管哪一個廠牌都有相當不錯的保護力，當中AZ的效力為86%。

張上淳指出，預期接種第2劑之後保護力會更加提升，不過現階段數據顯示，對於只打1劑、還沒打到2劑的長者，疫苗仍都有很好的保護力。

針對65歲以上長者即將開打，陳時中呼籲，家裡有長者可儘速準備、儘速來施打，60歲以上副作用也相對低，是很好的選擇，「這和我一樣」。陳時中與張上淳新冠疫苗開打首日就在台大醫院示範接種第1劑AZ疫苗，陳時中笑說「我跟張教授可能都有86%以上的保護力」。

▲▼疫苗第一類至第6類及65歲以上長者人數統計。（圖／指揮中心提供）

▲新冠疫苗符合資格人數統計。（圖／指揮中心提供）

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