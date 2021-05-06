台東3個月噪音陳情案近百件　「唱卡拉OK太吵」佔大宗

▲ 台東三個月近百件陳情擴音設備噪音，環保局開出限期改善單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



根據台東縣環保局統計，今年1至3月接受民眾陳情擴音設備噪音案件量為95件，其中因卡拉OK所產生的噪音遭檢舉件數為67件，已達去年全年度同類型案件數量，大部分原因為營業場所於夜間提供歌唱服務但未做好隔音措施或音量控制，造成附近居民不堪其擾。

台東縣政府呼籲業者加強改善所屬營業場所的隔音設備、設置具有吸音或隔音效果的隔音門、隔音牆等設施，並盡量避免於一般民眾休息時段提供歌唱服務，若營業中也要確實緊閉門窗以降低歌唱音量，將噪音危害降到最低，提升社區生活品質。

環保局說明，噪音案件中因卡拉OK音量過大而遭陳情比例近70%，許多營業場所是由貨櫃屋或鐵皮屋組成，未有適當的隔音設備與音量控制，然大部份視聽娛樂場所供顧客歡唱卡拉Ok、擴音器播放音樂等，只要民眾高歌一曲就容易超過分貝數，導致附近住戶遭受魔音穿腦等無法享有寧靜生活或擁有良好的睡眠品質。

環保局指出，稽查人員接獲民眾陳情營業場所噪音影響生活品質等陳情案件，將至被陳情地點並依現場實際狀況測量噪音分貝值，若超過管制標準值將依噪音管制法第24條第2項規定要求營業場所限期改善，改善期後仍未符合標準規範者，將依噪音管制法第24條第1項第2款規定，處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰，呼籲民眾享受沉浸台東慢活生活的同時，也請留意是否對他人造成困擾，才能盡情享受音樂來增添生活情調。

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