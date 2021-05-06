民進黨連爆染黑潑蟑螂　朱立倫砲轟：速劃清界線勿再搞大內宣





▲朱立倫參加南港展覽館「台灣輔具暨長期照護大展」。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者羅婉庭／新北報導

針對民進黨爆發黑道入黨爭議，國民黨前主席朱立倫6日表示，民進黨近日充斥黑道、蟑螂、派系分贓等負面形象，如果民進黨不能停止派系分贓、劃清與黑道界線，釐清台灣政治的清明，否則將是台灣民主非常大的危機，他呼籲民進黨，不要再每天搞大內宣，靠1450攻擊別人。

除了民進黨近日爭議不斷，外界也關心7月的國民黨主席黨改選，朱立倫下午出席「台灣輔具暨長期照護大展」受訪時強調，自己不是要來爭，而是希望合，所謂合就是分工，強調國民黨絕對沒有所謂誰跟誰之戰、誰跟誰之鬥，也沒有誰跟誰之爭，只有全黨全面合，這是他努力的目標。

朱立倫表示，他當過國民黨主席及三屆副主席，長期以來對國民黨有一份熱愛與責任，相信以他過去的經歷，必須考慮國民黨整體的未來與團結，因為團結是最重要的基礎，他還要考量2022國民黨如何更有戰力、領導力，凝聚社會各界所有力量，爭取勝選。

至於高雄市前市長韓國瑜下一步動向，朱立倫指出，韓國瑜是國民黨重要的力量與資產，也是合的一份子，大家要團結在一起，才能爭取2022勝選，2024重返執政，韓國瑜是他的好朋友與合作的力量。

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