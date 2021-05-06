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步槍開火瞬間「眼前爆炸」　恐怖影片曝光！他慘遭碎片割脖噴血

記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州槍械迷史考特（Scott）帶著Serbu牌的RN-50步槍，來到野外試射，未料扣扳機瞬間，槍枝竟在臉部前方爆開，事發過程被攝影機捕捉下來。他被當場炸飛，一度失去視力，眼眶3處骨折，鼻子斷了，頸部甚至被長達1英吋（2.54公分）的子彈碎片擊中，幸好及時送醫，撿回一命。

▲▼美國肯塔基州槍械迷史考特（Scott）開火瞬間，步槍在臉前爆炸。（圖／翻攝自YouTube、Instagram／Kentucky Ballistics）

▲史考特（Scott）開火瞬間，步槍竟在臉前爆炸。（圖／翻攝自YouTube／Kentucky Ballistics）

在這部4月9日拍攝的影片中，史考特對著老舊消防栓開火，但步槍突然爆開，斷成許多截、碎片四散，他也立刻噴飛，史考特回憶，當下完全不知道發生什麼事情，「（我）完全看不見，就像被揍了一拳，立刻往後倒」

史考特在自己經營的YouTube頻道「肯塔基彈道學」（Kentucky Ballistics）上表示，最致命的就是脖子傷勢，因為子彈碎片劃破頸靜脈，在右肺刺穿一個洞。幸好，他住院8天、大量輸血並接受無數次手術，如今已經大幅好轉，視力可望完全恢復。

▲▼美國肯塔基州槍械迷史考特（Scott）開火瞬間，步槍在臉前爆炸。（圖／翻攝自YouTube、Instagram／Kentucky Ballistics）

▲史考特及時就醫，如今已經大致恢復。（左圖／翻攝自Instagram帳號kentuckyballistics；右圖／翻攝自YouTube頻道Kentucky Ballistics）

史考特強調，那把步槍「功能正常」，已經使用很長一段時間，都沒有發生問題，但當天使用的「白朗寧機關槍脫殼穿甲彈」（50 BMG SLAP）確實不太對勁，「（那些子彈）非常罕見且老舊，一顆要價大概100美元（大約新台幣2800元），現在已經停產，隨著時間推移，永遠不可能知道它們經手每一任買家的過程中經歷什麼情況」。

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