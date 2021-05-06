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女大生下體痛「全套內診」　控性學博士性侵結果出爐

▲女生,大腿,性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲外籍女大生指控婦產科名醫內診時，手指伸得太裡面，讓她感覺不舒服。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

臺安醫院婦產科主治醫師陳思銘，日前為1名下體疼痛的外籍女大生進行內診後，女大生在診間外向友人哭訴遭侵犯，「他要我把他的手指擠出來」，控告陳醫妨害性自主；台北地檢署調查，陳只是照醫療常規進行完整內診，並指導女大生學習「凱格爾運動」，6日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

陳思銘曾任臺安醫院副院長，是台灣首位取得人類性學博士的名醫，專長是腹腔鏡手術、婦女性功能障礙，常接受媒體採訪說明婦科醫學知識，據了解，他惹上這件官司後，曾向人吐露心聲，不管別的醫生怎麼作檢查的，他照自己所學盡力卻挨告，「挫折感很大！」

▲▼臺安醫院婦產科主治醫師陳思銘。（圖／翻攝臺安醫院網站）

▲性學博士陳思銘挨告感覺挫折。（圖／翻攝臺安醫院網站）

本案緣起於來台念書的20多歲外籍女大生，因為下體莫名疼痛，和伴侶發生性關係時感覺更嚴重，曾多次尋醫求助，後來找上陳思銘，但是她的疼痛感覺來自陰道口附近，陳卻把手指伸到很裡面，還要她陰道用力、把手指擠出來，內診結束後，又用雙手把她的兩腿抱在一起。

女大生提告指控，她先前求診過2名醫師，他們都只有把手指伸進去一點而已，陳思銘的看診過程讓她覺得奇怪、不舒服，後來到診間外等候超音波檢查時，忍不住向陪同友人哭訴遭侵犯。

▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲檢察官認為醫師為女病患下體疼痛作完整檢查，並非性侵。（示意圖／記者田暐瑋攝）

不過當時全程陪同的診間助理作證指出，陳思銘為女性內診時，檢查步驟都相同，至於所謂的「用力把手指擠出來」，其實是陳思銘常指導女病患學習的「凱格爾運動」，整個看診過程並無異常。

檢察官調查，凱格爾運動可強化骨盆肌肉，一般被認為是用來預防及治療尿失禁的方法，其實也對提升性功能有幫助，而陳思銘在為女大生檢查不明原因的疼痛時，除了在陰道口觸診有無腫脹或異物感，也一併檢查檢查深處、子宮頸，再安排超欽波檢查，是符合醫療常規的完整檢查，因此認為陳思銘單純行醫，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

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