▲基隆破紀錄！滿意度非六都第一，林右昌感謝市民肯定再衝。基隆市副市長林永發（右）。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司進行「22縣市有感施政大調查」，5日公布結果，基隆市獲金獎肯定，因議會開議，由副市長林永發代表林右昌市長受獎，並邀大家十月到基隆參加「2021城市博覽會」，見證蛻變的基隆，以國家高度看待台灣未來。

台灣世界新聞傳播協會，5日在臺大醫院國際會議中心會議廳公布「22縣市有感施政大調查」結果，綜合10個面向的施政表現，在縣市長施政滿意度方面非六都部分，基隆和花蓮、屏東，三縣市首長獲頒金獎肯定。

林右昌表示，這項殊榮是基隆市有史以來民調最好的成績，也是市民朋友給他和市政團隊七年執政最好的鼓勵與肯定，接下來包括即將在10月舉辦的「2021城市博覽會」以及各項重大建設，皆已進入最後倒數和衝刺階段，民調結果我們高興一天就好，將會全力加速完成各項市政建設工作。

▲基隆負債已從124億降至77億、負債比率降至30.63%，現今看到的市港亮點成果。

林右昌也表示，2014年上任第一年，基隆市負債來到史上最高，雖然財政困難但不能成為施政的籍口，他以「整體規劃，重點突破」的策略，把中央部會當夥伴，爭取更多有利於基隆的條件和補助款，讓基隆一步一步蛻變，更同步進行減債行動，截至2020年底。

基隆負債已從124億降至77億、負債比率降至30.63%，現今看到的市港亮點成果，包括基隆城際轉運站、國門廣場、郵輪廣場、東三東四郵輪旅遊中心改建、希望之丘與豎梯，以及剛啟用的要塞司令部官邸、校官眷舍在內等大基隆歷史場景再現整合計畫，甚至在教育、社會福利、觀光建設等軟實力推動都有目共睹！

林右昌還説，這份民調最重要的是，代表這七年的城市改造運動，讓全體市民逐漸地找回城市光榮感，能夠驕傲地訴說家鄉基隆的美好！拼市政的腳步不會停歇，接下來我們會持續努力、全力衝刺，市政推動「沒有最好，只有更好」!邀請全國各地民眾，2021年10月2日到11日，來參觀城市博覽會，看見嶄新海洋新國門。

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