諾富特外包商去過疾管署！莊人祥證實：4／12、13來過

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案累計28人確診，其中還有1例是諾富特飯店外包商水電工，今爆出外包商有到過疾管署，由於中央流行疫情指揮中心就設在疾管署，引發社會關注。對此，發言人莊人祥證實，該外包商4/12、13有到疾管署。

莊人祥說，有關外包商部分，他4/12、13有到疾管署，5/2有症狀，5/3回報，5/4採檢陰性，目前在做一人一戶的居家隔離。指揮官陳時中也隨後補充「4/12大家都安全的，事件傳染期還沒開始。」

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莊人祥也坦言，事件爆發後，4/28就開始陸續跟諾富特飯店調閱名單，但因為他們的人都在集中檢疫所隔離，所以一開始名單獲取的不是很順利，5/1有收集到72名，昨天又收到8位，所以現在總共有80位名單，會密切追蹤。

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