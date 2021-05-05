最強7寶孕媽出國待產　剖腹驚喜「生下9胞胎」！溫馨畫面曝光

▲西塞原本被告知將成為7個孩子的媽，沒想到最終是生下9胞胎。（示意圖／取自免費圖庫pexels，非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西非國家馬利（Mali）25歲媽媽哈利瑪西塞（Halima Cisse）4日順利產下9胞胎，比醫師原先預期的7胞胎還要多，現已知她的5個女兒和4個兒子健康狀態均良好。而寶寶們躺在保溫箱的畫面如今也在推特流傳，看起來相當溫馨。

A 25-year old woman from Mali gave birth to 9 babies in Morocco today: 5 girls and 4 boys. #santé #HalimaCisse https://t.co/cqtbIFucMw — Dr. Donna A. Patterson stays masked up (@PharmacySenegal) May 5, 2021

綜合路透、每日郵報報導，哈利瑪西塞在還沒生下寶寶之前，自醫師口中得知需要接受專科治療，當局隨即把她送往北非國家摩洛哥（Morocco），確保整個生產過程得以順利進行。

依據在摩洛哥及馬利所做的超音波產檢結果，西塞原本被告知將成為7個孩子的媽。沒想到，她最終順利以剖腹產的方式生下9胞胎。

馬利衛生部長芬塔西比（Fanta Siby）發布的聲明，如今哈利瑪西塞本人以及9個新生兒身體狀況均佳，9個孩子包括5個女孩以及4個男孩。

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