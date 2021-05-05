蝦皮祭出「1元蛋捲冰淇淋」　網友塞爆買不到！氣炸批：愛耍人

▲蝦皮推出1元蛋捲冰淇淋。（圖／翻攝自Facebook／蝦皮購物）



記者崔子柔／綜合報導

不少購物平台看準母親節買氣，推出限定特惠，蝦皮購物也在今（5）日祭出一系列折扣，其中以和麥當勞攜手開賣的「1元蛋捲冰淇淋」造成話題，許多網友在今日0時準時搶購，卻失望落空，質疑「根本買不到」。

蝦皮購物推出「5.5美好購物節」，近50大精選品牌下殺5折起、全站299元免運券大方送，另與麥當勞攜手，5/5當天0點起獨家開賣1元蛋捲冰淇淋，全日共有15檔限時特賣，每人每時段限購一支，預計15萬支大放送。

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▲蝦皮臉書粉專發文。（圖／翻攝自Facebook／蝦皮購物）

▲網友買不到快氣瘋。（圖／翻攝自Facebook／蝦皮購物）



許多網友在今日0時準時進入蝦皮平台搶購，卻遲遲無法完成訂單，紛紛在蝦皮臉書粉專的貼文下留言抱怨，「完全買不到啊，頁面都進不去」、「十分鐘一直塞車，只有天選之人可以結帳嗎」、「每次有活動最愛耍人」，也有不少人提起蝦皮3月中才出過的包，「35塊蛋撻我吃得更爽」、「我說那個蛋塔跟衛生紙呢」。

不過經記者實測，今日6時登入蝦皮網站相當順暢，未見無法下單、結帳的情形，順利買到1支1元蛋捲冰淇淋。

其他限時特惠推薦，原價42元的中份薯條只要30元，原價50元的小薯+蛋捲冰淇淋組合只要半價25元，OREO冰炫風即享券只要40元，現省15元，豬肉滿福堡加蛋優惠價49元，蘋果派優惠價25元。

▼記者實測順利買到。（圖／ETtoday資料圖）

