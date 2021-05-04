台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

▲「防疫保單」理賠申請已達379件。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

華航機師確診（COVID-19），疫情持續擴大，讓先前熱賣的「防疫保單」再度受到關注，繼1月因這張保單一次鉅額認列16.6億元簽單保費，今日理賠件數曝光，台產鬆口，目前理賠件數達379件。

金管會今天證實，台產此張保單收件數高達350萬件，只要申請理賠有繳費收據、符合條件，公司會快速理賠，以保戶權益為優先；台產表示，目前理賠件數379件，以10萬保額居多，已有民眾因華航機師染疫事件受到波及，但目前還在隔離中，是有向台產洽詢理賠，但台產還沒收到有人因此事件申請理賠。

華航機師染疫狀況持續擴大，國內今日新增8例確診，包括6例境外移入（案1147至案1151），以及兩例感染源調查中的個案（案1153、案1154），其中感染源調查中的兩名個案為華航機師和空服員，這也讓「防疫保單」再度引起關注。

針對尚未核保的保單，台產指出，已針對「法定傳染病防疫費用保險」保單成立作業中心，並透過RPA（流程自動化機器人）加速出單作業，預計6月底前應可完成所有的出單作業。「再次強調，如果您的要保文件已於停止收件前(1月25日下午5點)送達者，權益均已獲得保障，請您放心，也感謝您的耐心等候」。

另外，台產表示，已於官方網站防疫商品專區設置「保單受理進度查詢」平台，供投保之保戶查詢出單進度，也請您善加利用。若保戶有理賠需求，請盡速與本公司連繫，本公司將指派專責人員與您連繫協助辦理；並呼籲，面對疫情切勿鬆懈，務必要配合政府的防疫政策，做好個人的防疫措施，戴口罩勤洗手，保護自己也保護他人。