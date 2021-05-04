洗車場老闆遭亂刀砍殺　肚破腸流慘死宮廟前！地主投案下場曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市林口區一名洗車場老闆清晨6點多遭地主持刀猛砍，頸部多處致命傷、臟器外露陳屍於一處宮廟，地主自行到派出所投案，並將作案刀具交予警方查扣。死者疑似欠了凶手上億元才導致殺機；新北地院依殺人罪判處地主13年徒刑，全案仍可上訴。死者妹妹崩潰說，「觀音媽早就警告過！」

▲洗車場老闆遭亂刀砍殺，臟器外露慘死。（圖／記者陳以昇攝）

原來，55歲蘇姓地主與56歲洪姓洗車場老闆為多年好友關係，5年前合夥開當鋪，洪男是負責人兼財務管理，後來因帳目不清2人怒而拆夥，且洪男疑似還欠了蘇男近億元。

去年10月23日，蘇男於清晨6時45分開車至洪男位於林口區的私人宮廟處，2人碰面後再度發生爭執，蘇男一怒一下拿出預藏的利刃砍殺洪男，作案過程約10分鐘，犯後隨即駕車返家，蘇嫌大概心知法網難逃，一小時後騎車至派出所投案。

▲死者的妹妹認識蘇男，也曾勸對方「放過哥哥」。（圖／記者陳以昇攝）

警方獲報後，隨即趕赴現場查看，一到現場果然看見洪男倒臥地上，隨即通報救護車到場救援，但蘇男因頸部、腹部多處致命刀傷已明顯死亡，警方隨即封鎖現場蒐證調查。

洪男的妹妹聽到哥哥的死訊，崩潰表示，觀音媽早就已經警告她，叫哥哥遠離蘇男，否則有一天會死在對方手上，她也認識蘇姓男子，曾經勸過蘇男放過哥哥。洪男妹妹指出，蘇男曾說過要打哥哥，但她沒想到對方會痛下殺手，雖然雙方有債務糾紛，但為錢殺人真的不值得。

▲現場凌亂血跡斑斑。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，蘇男在林口是位大地主，就連新莊也有他持有的土地，有些還會拿出來賺取租金，但疑因長年身體狀況不佳，怕之後更老了錢會討不回來，所以才下殺手。法官認為，雖然蘇男導致被害人死亡，造成家屬永難弭平傷痛，但審酌他犯後自首，非無悔改之心、犯後態度尚可，因此判13年徒刑，全案仍可上訴。