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掃墓「唯一的路」被擋！地主夫婦開1條件　網戰翻...揪弱點反擊

▲掃墓「唯一的路」被擋！地主夫婦開1條件　網戰翻：快呼叫祖先。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲地主表示，要付5000元才能放行。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名網友清明連假去掃墓，結果唯一一條通往公墓的小路，被地主夫婦以鐵門阻擋，表示要收過路費5000元，讓他們相當錯愕。對此，網友兩派戰翻，不少人也驚呼，「好大的勇氣，擋祭祖的路！」

網友日前在爆怨2公社表示，當天他們快到達公墓時，發現大家都在倒車，原來是唯一的路被封了，一對夫妻態度強硬，稱路是他們鋪的，「只要給5000元就開門，找誰來說都沒用。」

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這情況讓前往掃墓的人都相當無奈，經里長溝通，得知該路段有一部分要補，而對方是希望，有祖先在裡面長眠的後代們能幫忙負擔。

▲掃墓「唯一的路」被擋！地主夫婦開1條件　網戰翻：快呼叫祖先。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲前往公墓唯一的道路。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，一派網友認為，若真的是私有地也無話可說，「尊重私人土地」、「林口那邊也是，得要繞過去才能到達！如果是這樣的話，唯一辦法就是申請選日子來遷墓去別的地方，或是進靈骨塔才方便掃墓」、「如果是私人土地確實是可以禁止別人進入，但如果是公有道路，那就報警吧」、「自家的地要不要給方便全看地主的心情吧，地主會封路應該就是垃圾被亂丟或亂停車之類的」。

但更多人忍不住吐槽，「祖先晚上會找他們」、「只好遠端祭祖，在鐵門外拜拜燒紙錢」、「拿香朝他們家拜，在他們家門外燒紙錢」、「跟他說等等請祖先來付，祖先財庫都有上億不差這5000」、「呼請你們祖先來他家門口開趴踢吧」、「查地籍資料，他的鐵門是不是設得太前面了啊，後面一小段才是私人地的樣子」。

▲網友查閱土地資料。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲網友調出土地資料。（圖／翻攝自爆怨2公社）

事後，原po解釋，應該沒有所謂亂丟垃圾、亂停車的問題，「裡面有工廠，平時應該能過，不然別人無法上班。」幸運的是，後來也有人要帶他們過去，「趁這事件跟長輩們商量，將墓遷移到一起，感覺會越來越好，也越輕鬆。」

另外，有神人查詢地政事務所資料，發現該地使用類別確實是交通用地，「那個柵門應該要再往裡面，退到房子邊上才對，過了房子才是私人土地。」

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