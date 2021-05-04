社群經營必修課！養出鐵粉「4大秘訣」　與粉絲一起生活、成長

▲現在自媒體當道，每個人都能夠經營社群平台，但要養出超強凝聚力的鐵粉卻不容易。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

現在自媒體當道，每個人都能夠經營社群平台，培養屬於自己的粉絲，但要養出超強凝聚力的鐵粉卻不容易，在《電商人妻社群圈粉思維》一書中，IG超人氣經營者「電商人妻Audrey」不藏私教大家養出鐵粉的4大秘訣！

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▲在《電商人妻社群圈粉思維》一書中，電商人妻Audrey不藏私教大家養出鐵粉的4大秘訣。（圖／悅知文化提供）



一、設定培養策略

先設定一個培養鐵粉的目標，再以這個目標進行各種能達成目標的策略。例如，目標是希望粉絲能記住我的版面風格，那麼要讓粉絲記住風格之前，先決定什麼樣的設計最能代表自己。決定了風格之後，可以在社群頭像放上版面風格的元素、封面圖片、貼文、限時動態都使用同樣的版型，也可直接發布設計理念、小故事，加強粉絲對這個版型的印象。

目前社群平台針對訊息交流的功能，一直不斷地做各種使用者體驗最佳化的設計，顯示「訊息交流」在社群上占有一定的重要性。而品牌和受眾之間溝通最直覺的方式就是訊息往來，在受眾主動私訊的過程中，多花一點時間了解對方及對方對於某些話題的看法，以訊息交流的方式培養共鳴感。

實際上，回覆粉絲訊息是抓住受眾的心最好的方式，能讓被回覆的受眾有受到重視和被看見的感覺。回覆需求能增加更多的互動和後續持續觀看品牌內容的機會。

二、發問互動、主動索取粉絲看法

在社群上建立的品牌，通常都是有某些領域的專門主題性，針對這些主題發出討論，和受眾之間一起對相關議題增加互動機會。例如，法律相關的自媒體，可以針對某些法規來和受眾討論，結合時事或新聞內容，詢問受眾對該議題的看法、發起小投票的活動等，讓受眾可以藉此機會表達自身意見，也能加深互動者對自己的印象。

當品牌今天在社群上發布內容後，針對貼文的內容來詢問受眾的看法，並以這些回饋當作交流機會和加強互動的方式。受眾提供品牌回饋的意願其實都蠻高的，也能讓對方產生「原來，我也可以發揮影響力或幫助。」的作用。索取回饋的同時，也可向對方授權公布回饋的意願（例如，可以借我們轉貼你的看法嗎？），加深其他潛在粉絲想要互動的機會。

三、與粉絲一起生活、成長

持續提供粉絲想看的內容和有興趣好玩的內容，是讓受眾不斷回訪的關鍵之一。如何能達成這樣的內容提供模式，除了分析自己過去表現比較好的內容創作是哪些以外，實際深入粉絲的生活，了解在這麼多不同的生活環境中，有哪些是我們可以參考的靈感來源，同時也能和受眾一起成長，接續不同的社群變化。

讓品牌和自媒體創作者與粉絲之間，培養共同的生活情感，除了可以加深彼此間的默契、發展inside joke（雙方才知道的小趣事、小幽默）外，也是向外曝光圈粉的機會。自媒體創作者、KOL、網紅的身分可以自帶流量，粉絲之間也有機會帶來可觀的流量。根據口語傳播或社群傳播的特性，一個好的品牌很容易在網路上廣為流傳，達到口碑效應的產生。

四、打破錯誤的目標族群設定

為了實現讓傳播效果最大化這個目標，正確設定目標族群並歸類，是成功經營社群的要件。一般來說，過去設定TA的對象可能會用年齡、性別、職業特性或生活特性去將受眾劃分，不過在社群上，為了能和內容創作相互輔助，進一步釐清受眾的「生活情感」，能幫助行銷人員創作出打中人心的內容。

例如，美妝品牌在尋找目標族群的設定，過去可能會列為25∼35歲的小資族女性；實際增加生活情感當作設定條件後，可能調整為：需要透過美妝提神、改善生活社交關係、加強生活氣氛或桃花，或本身就是美妝愛好者、美妝品收集者。若是母嬰用品的目標族群設定，過去可能會列為40歲以下的新手爸媽；增加情感條件修正後，可能調整為：剛成立家庭又須兼顧工作的新手爸媽、不知如何正確育嬰，或是沒時間搞懂坐月子過程的媽媽，或不知道新生兒需要哪些營養補充的人。

國際上有許多跨國品牌，以生活情感當作設定目標族群、或品牌情感連結的內容作為行銷手法；也就是說，實際從情感面下手之後，會發現能更精準替品牌篩選出可能會消費的族群、可能喜歡內容的潛在粉絲，可避免花時間往錯誤的方向或投入過多錯誤的預算。